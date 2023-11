Vor 50 Jahren wurde in Kressbronn das Bildungszentrum eingeweiht, am 11. Mai 1973. Seitdem prangt auch die Bemalung von Diether F. Domes an ihren Fassaden. Die Zeit ist nicht spurlos vorübergezogen. Die Farben am Hauptgebäude sind verblasst und in die Malerei an der Turnhallenfassade wurden viele Löcher gebohrt ‐ für die Griffe und Tritte in der jetzt als Kletterwand dienenden Mauer.

Zudem wurden in der Schule einige der Türen entfernt, die Domes ebenfalls gestaltet hatte. Nach Einschätzung seines Sohnes Tim Domes wurden auch Wandbemalungen im Inneren der Schule überstrichen und sind damit verloren.

Bürgermeister findet Fassade nicht mehr zeitgemäß

Tim Domes nimmt die Kunst in Augenschein, weil das Bildungszentrum Parkrealschule saniert wird. Das wirft die Frage auf, was mit der Kunst am Bau seines Vaters geschehen soll. Zwar ist die Idee vom Tisch, die Fassade einfach zu überstreichen ‐ eine Variante, die Bürgermeister Enzensperger favorisiert habe, so Domes.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Blick auf ein neues und moderneres Erscheinungsbild war es daher eine Überlegung, das Kunstwerk zu überstreichen. Daniel Enzensperger

Im bislang einzigen Gespräch Enzenspergers mit der Familie Domes habe der Bürgermeister seine Haltung damit begründet, dass diese Kunst heute nicht mehr zeitgemäß sei. „Der Gemeinderat hat letztlich nach Abwägung sämtlicher Interessen beschlossen, das Kunstwerk zu restaurieren und hat hierfür Ausgaben in Höhe von 40.000 Euro bewilligt“, schreibt Enzensperger in einer Stellungnahme. „Eine Überstreichung hätte zirka 8000 Euro gekostet.“ Also 32.000 Euro weniger.

Arbeitskreis Kunst plädiert für Sanierung

Gerade in der momentanen Zeit gälte es, Kosten einzusparen und Steuergelder sinnvoll einzusetzen, so der Bürgermeister. „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Blick auf ein neues und moderneres Erscheinungsbild war es daher eine Überlegung, das Kunstwerk zu überstreichen“, untermauert der Bürgermeister seinen Vorschlag.

Peter Keller vom Arbeitskreis Kunst hatte sich hingegen in einem Brief an Enzensperger für den Erhalt der Fassadengestaltung eingesetzt ‐ auch mit dem Hinweis auf den hohen Rang, den Diether F. Domes als Künstler bis zu seinem Tod 2016 in ganz Deutschland hatte.

Ein Überstreichen der Malereien ist verboten

Letztlich wäre ein Überstreichen aber auch ein Rechtsverstoß. Es handelt sich bei der Fassadenmalerei um Kunst am Bau, die urheberrechtlich geschützt ist. Dieser Schutz endet erst 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers ‐ in diesem Fall 2084.

Die Gemeinde dürfte das Kunstwerk also gar nicht überstreichen. Umgekehrt glaubt Enzensperger aber auch nicht, dass die Gemeinde verpflichtet ist, es auf eigene Kosten renovieren zu lassen. Theoretisch bestünde wohl die Möglichkeit, die Fassaden einfach weiter verbleichen zu lassen.

Trotzdem haben man sich für die „vollständige Restaurierung“ entschieden, so Daniel Enzensperger. Der Grund: „Das Erscheinungsbild des Bildungszentrums Parkschule ist elementar und ein Aushängeschild der Gemeinde.“

Familie soll einen symbolischen Betrag beisteuern

Allerdings hält Enzensperger es für „wünschenswert“, dass die Familie Domes einen Anteil zu den Restaurierungskosten beiträgt ‐ „wenn auch nur in Form eines symbolischen Beitrags. Schließlich wird hier mit öffentlichen Geldern das Andenken an den Künstler Domes finanziert“.

Tim Domes wundert sich, dass der Bürgermeister jetzt so stark auf den Kostenaspekt abhebt. Im gemeinsamen Gespräch habe Enzensperger ausdrücklich gesagt, dass nicht etwaige Kosten der Grund seien, warum er für ein Überstreichen plädiere ‐ „sondern weil diese Kunst nicht mehr zeitgemäß sei“, erinnert sich Domes.

Die Familie hat Gesprächsbedarf

Tim Domes hat nun Gesprächsbedarf mit dem Bürgermeister, um Unklarheiten auszuräumen ‐ „denn in unseren ersten Gespräch wurde ja nichts geklärt“.

Die Stelen waren für die Schüler immer Treffpunkt, Schattenspender und Spielgerät. Tim Domes

Unklar sei nun zum Beispiel, ob die Gemeinde nun wirklich die Gesamtheit der Kunst am Bildungszentrum restaurieren lassen wolle, oder nur die am eigentlichen Schulgebäude. Davon wären dann aber die Gestaltungen an Turnhalle und Schwimmbad ausgenommen.

Ob die Betonstelen bleiben, ist unklar

Zudem habe Enzensperger gesagt, dass die 16 Betonstelen vor dem Eingang des Schulgebäudes entfernt werden sollten, so Tim Domes. Diese seien aber aber ebenfalls Teil des urheberrechtlich geschützten Kunstwerks. Enzensperger erwähnt die Stelen in seiner Stellungnahme nicht. Eine zuvor gestellte Frage der SZ zu den Stelen blieb unbeantwortet.

„Die Stelen waren für die Schüler immer Treffpunkt, Schattenspender und Spielgerät“, sagt Tim Domes. So sah das auch sein Vater. Anlässlich der Einweihung der Schule beschrieb Diether F. Domes die Betonstelen und ihre Anordnung als „ Spiel-, Versteck- und Phantasieräume... Die farbige Akzentuierung sollte eine fröhliche und heitere, zugleich entspannte Atmosphäre vermitteln, die im Gegensatz zu den schulischen Anstrengungen mit ihrem Leistungsdruck steht“.

Nachlass könnte teils an die Lände gehen

Tim Domes möchte auch über den Verbleib und den Zustand von Teilen der Arbeit seines Vaters an der Parkschule informiert werden, die im Lauf der Jahre entfernt wurden.

Ihrerseits denkt die Familie Domes darüber nach, einen Großteil des künstlerischen Nachlasses von Diether F. Domes der großen Kunstsammlung der Lände Kressbronn als Dauerleihgabe zu überlassen. Das passt zu den Plänen der Galerie Lände: Dort soll im kommenden Jahr eine Diether F. Domes-Ausstellung stattfinden.