Bulla-Schwestern unter den besten 50 ihrer Altersklasse

Zwei Rennläuferinnen und vier Rennläufer des Schwäbischen Skiverbands Bezirk Süd sind beim Finale des DSV-Schülercups (U12) an der Kandahar in Garmisch-Patenkirchen gestartet. Alle Teilnehmer hatten sich zuvor auf der jeweiligen Landesebene in der Altersklasse U12 für das Bundesfinale qualifiziert und durften nun ein sehr anspruchsvolles Programm an drei Tagen absolvieren: ein Riesenslalom, ein Slalom und ein Team-Parallelslalom.

Bereits der Riesenslalom stellte mit seiner Länge und der witterungsbedingt weichen Piste die Athleten vor Herausforderungen. Sofie Bulla (SC Kressbronn) erreichte dabei den 33. Rang. Ihre Schwester Marie (SC Kressbronn) stürzte kurz nach dem Steilhang im ersten Lauf.

Knappe Niederlagen

Das absolute Highlight war der Team-Parallelslalom, indem die Teams verbandsweise zusammengestellt wurden. Dazu gehörten auch Athleten aus den Bezirken Ost und West. Die drei schwäbischen Läufer Marie Bulla, Stefan Stöferle und Paul Zipper gewannen zusammen mit Lia-Marie Heller und Mats Schreiber klar gegen die „Schwarzwälder Wölfe“. In der nächsten Runde wartete der Skiclub Oberstdorf. Die Athleten steigerten sich nochmals und wurden letztlich teils mit nur wenigen Hundertsteln geschlagen.

Das Team „Schwaben Blitz“ mit Sofie Bulla, Jakob Durach, Benjamin Huthmacher, Helena Lutz und Benedikt Eschke schied mit einer knappen 2:3-Niederlage gegen das Team „Ladies Mix“ aus. „Gratulation an die Athleten, die stolz darauf sein können, zu den besten 50 Sportlern in ihrer Altersklasse in ganz Deutschland zu gehören und an die Trainer Steffen Zipperer und Ute Pfaff (beide WSV Isny)“, heißt es in der Mitteilung des Fördervereins Ski Alpin Süd. Gemeinsam erlebten alle erlebnisreiche Tage an einem der bekanntesten deutschen Skiorte.