Baugebiete, wirtschaftliche Entwicklung und der Ausbau der Bildungseinrichtungen stehen in Kressbronn auf der Tagesordnung. Im Sommerinterview hat sich SZ–Redakteur Ralf Schäfer mit Bürgermeister Daniel Enzensperger darüber unterhalten.

Das Baugebiet Bachtobel ist ein großes Projekt. Augenscheinlich scheint es aber derzeit nicht weiter zu gehen. Wie ist der Stand der Dinge?

Beim Baugebiet Bachtobel haben wir bautechnisch mit der Erschließung begonnen. Als Erstes kam die Friedrichshafener Straße an die Reihe, dann die Neugestaltung der Tettnanger Straße. Als Nächstes folgt die Fertigstellung der inneren Erschließung. Und sobald die steht, kann mit dem Bau des Kinder– und Familienzentrums begonnen werden. Dann könnte — so die Sparkasse so weit ist — mit dem Bau der Mehrfamilienhäuser für den Mietwohnungsbau begonnen werden und natürlich mit der Bebauung der Bauplätze für die private Reihenhausbebauung. In den vergangenen Wochen hat sich deswegen wenig getan, weil wir mit der äußeren Erschließung beschäftigt waren.

Gibt es einen etwaigen Zeitplan?

Ich lege mich im Bereich Bauen ungern auf einen Zeitplan fest. Aber die innere Erschließung sollte im Herbst fertiggestellt werden.

Macht Ihnen die Entscheidung des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts Kopfzerbrechen, nachdem Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht mehr im beschleunigten Verfahren nach Paragraph 13b Baugesetzbuch ohne Umweltprüfung überplant werden dürfen?

Um ehrlich zu sein, nicht allzu stark. Wir als Gemeinde haben in der Vergangenheit von diesem Paragraphen so gut wie keinen Gebrauch gemacht. Das war nur beim Spitzgarten der Fall, dort aber ist die Bebauung bereits erfolgt und das Thema hat sich damit erledigt. Wir hatten allerdings beim Baugebiet Moos I vor, nach Paragraph 13b planen zu wollen. Das hat sich nun verworfen und wir machen es im normalen Regelplanverfahren. Das ist kein Drama, das kostet zwar mehr und dauert länger, ist aber jetzt eben so. Für uns als Gemeinde ist das wirklich kein großes Thema. Aber insgesamt sehe ich, dass die Rechtsprechung mal wieder der Praxis ordentlich Knüppel in die Wege geworfen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die Richter wissen, welche Auswirkungen das, was sie da entschieden haben, für die Kommunen haben wird.

Was macht das Hallberger Haus?

Das ist ein Privatgelände und der Eigentümer ist bislang noch nicht mit einem Vorschlag an uns herangetreten, den wir als umsetzungswürdig erachten. Es scheint auch, dass der Eigentümer nicht das drängendste Interesse hat, dort etwas zu planen. Daher ist das zurzeit überhaupt kein Thema. Wir haben die Hoffnung, dass der Eigentümer mit uns irgendwann etwas Gemeinsames machen will. Die Anläufe gab es immer wieder. Wir haben aber auch immer wieder gesagt, dass wir dort oben keine Wohnnutzung und auch keine überwiegende Wohnnutzung haben wollen, sondern eine touristische oder gewerbliche Nutzung. Wohnungen ohne eine Infrastruktur zu errichten, schafft nur Probleme. Da oben gibt es keinen Kindergarten und keine Bushaltestelle.

Bei der Uferrenaturierung geht es auch um Eigentümer. Es gibt das letzte Gutachten, das jetzt vorliegt, welche Möglichkeiten hat denn die Kommune jetzt?

Herrin des Verfahrens ist das Regierungspräsidium Tübingen und das bestimmt auch die Marschrichtung und das weitere Vorgehen bei diesem Thema. Ich kann momentan nur so viel sagen, dass gerade Verhandlungen zwischen den Eigentümern und dem Land Baden–Württemberg, also dem Regierungspräsidium Tübingen stattfinden, was der Inhalt dieser Verhandlungen ist, kann ich derzeit nicht sagen. Ziel des Landes und der Gemeinde ist es natürlich, dass die Renaturierung stattfindet. Der Bodensee gehört allen. Wir wollen hier nicht nur eine Renaturierung schaffen, sondern die Flächen direkt am Bodensee wieder in die Hand der Öffentlichkeit geben. Die Grundstückseigentümer haben sich gewehrt, das ist legitim. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, da darf alles rechtlich geprüft werden, aber die Gerichte haben stets dem Land Recht gegeben und das muss jetzt auch akzeptiert werden.

Ein weiteres Thema ist eine Tempobegrenzung an der Kreuzung nach Retterschen. Wird die irgendwann kommen?

Zuerst möchte ich betonen, dass die Gemeinde nicht zuständig für Geschwindigkeitsbegrenzungen ist, das ist Sache des Landratsamtes. Wir hatten uns bei der Erweiterung des Baugebietes Spitzgarten schon für Tempo 70 dort eingesetzt, das Landratsamt hat es aber abgelehnt. Ich befürworte dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 70, es macht keinen Sinn mit Tempo 100 in den Ort einzufahren. Ich befürworte übrigens auch Tempo 30 innerorts. Jeder will, dass an seiner Straße 30 km/h gefahren wird, aber selber wollen sich viele auf anderen Straßen nicht einschränken lassen. Es wäre kein Fehler, wenn der Bund den Kommunen die Möglichkeit gäbe, selbst über Tempobeschränkungen innerorts zu entscheiden.

Zum Thema Ortseinfahrt wäre auch der Parkplatz am Grenzweg zu nennen. Was gibt es da Neues?

Den Bebauungsplan haben wir schon vor einem Jahr fertiggestellt. Hier ist es schlicht so, dass die Umsetzung dieses Planes, also der Bau des Parkplatzes, an den finanziellen Mitteln scheitert. Wir haben das in den vergangenen zwei Jahren immer wieder in den Haushaltsplänen verschieben müssen, weil wir die Prioritäten zu Gunsten der Bildungseinrichtungen anders gesetzt haben. Wir werden auch im kommenden Haushaltsplan den Parkplatz nicht aufnehmen. Wir sind in der Situation, dass wir aufgrund der beengten finanziellen Mittel Prioritäten setzen müssen und für mich steht Bildung da an erster Stelle.

Auch der Drogeriemarkt bei Esslinger wird immer wieder angesprochen. Zu hören ist aber nichts.

Warum man in den vergangenen Monaten davon nicht viel gehört hat, hatte folgenden Grund: Es gab Überlegungen zu einer großen Lösung, für die aber das Areal hätte vergrößert werden müssen und der Ankauf eines weiteren Grundstückes nötig gewesen wäre. Da gab es Verhandlungen, die sind allerdings gescheitert. Jetzt verfolgt man die ursprüngliche Lösung. Im Herbst wird der erste Entwurf für den Bebauungsplan in den Gemeinderat eingebracht. Der Bedarf für einen Drogeriemarkt ist sehr hoch und ich halte es weiterhin für ein sehr wichtiges Projekt.

Wie weit ist die Planung für das interkommunale Gewerbegebiet?

Die Planungen haben sich immer schon als schwierig erwiesen. Wir könnten jetzt den Flächennutzungsplan ändern, benötigen aber auch noch die Fortschreibung des Regionalplanes, weil wir regionale Grünzüge haben, die in diesem Bereich liegen und entfernt werden müssen. Ich bin sehr überrascht, wie lange es dauert, diesen Regionalplan zu genehmigen. Diesen Plan nicht zu genehmigen, hätte brutale wirtschaftliche Auswirkungen. Den Plan hingegen zu genehmigen, ist aus meiner Sicht sehr einfach. Das ist doch eine reine Rechtsprüfung. Warum dauert das so lange? Das kann doch keine zwei Jahre benötigen. Die Folgen für die Region wären jedenfalls fatal, wenn er nicht genehmigt werden würde.

Das letzte strittige Thema in dieser Kommune war die Kurtaxe. Dieses Thema aber ist nun gerichtlich geklärt. Gibt es da noch Probleme?

Das Gericht hat im vergangenen Jahr erneut bestätigt, dass wir eine Kurtaxe erheben dürfen, nur die Form der Erhebung war nicht in Ordnung. Wir haben uns an der Rechtsprechung orientiert und keine weiteren Veränderungen eingebaut. Es ist nach meinem Kenntnisstand kein weiterer Normenkontrollantrag eingereicht worden und es sieht auch nicht danach aus.

Welche herausragenden Projekte gibt es denn derzeit in der Gemeinde?

Wir haben zwei größere anstehende Projekte: Das eine ist das Kinder– und Familienzentrum mit einer Investitionssumme von rund 15 Millionen Euro. Dieses Gebäude soll eine Kita mit fünf Gruppen, das Gemeindearchiv, den Familientreff und kommunale Mietwohnungen beherbergen. Auf der anderen Seite ist der Erweiterungsbau des Bildungszentrums Parkschule zu nennen.

Was macht der Fachkräftemangel in Kressbronn? Gibt es hier Probleme?

Wenn man die vergangenen fünf bis zehn Jahren anschaut, dann hatten wir immer gut funktionierende Gastronomiebetriebe. Inzwischen müssen manche Betriebe ihre Öffnungszeiten einschränken. Nicht, weil sie keine Lust mehr haben, sondern, weil sie kein Personal finden. Für einen touristisch aufgestellten Ort wie Kressbronn ist das eine ganz schlechte Entwicklung. Es ist sehr schade. Aus meiner Sicht geht es dabei weniger um die Arbeitszeiten. Der Verdienst in der Industrie ist oft besser als in der Gastronomie. Das liegt insgesamt natürlich auch an den günstigen Preisen in der gesamten Lebensmittelbranche. Ich denke, dass wir Deutschen bereit sein müssen, für die Bewirtung in der Gastronomie mehr zu zahlen. Köche, Servicekräfte und natürlich der Gastronom möchten eben auch einen guten Verdienst haben. In anderen Ländern hat man das bereits erkannt. Wir können also alle dazu beitragen, die Gastronomie zu retten, wenn wir bereit sind, für die Leistungen auch mehr zu zahlen.