Brettspiel-Club Kressbronn spendet 1000 Euro für Spiele-Lounge des BZP

Die Tombola des Brettspiel-Clubs Kressbronn am Straßenfest und während des Marathons war auch dieses Jahr erfolgreich. Dieses Jahr geht der Erlös laut Pressemitteilung an das Bildungszentrum Kressbronn, wo mit 1000 Euro die neue Lounge- und Spiele Ecke unterstützt werden soll. Schulleiter Schneider-Strube mit zwei Mitarbeiterinnen schaute beim monatlichen Spieleabend vorbei, nahm den Scheck in Empfang und bedankte sich bei allen Helfern, sowie bei Organisatorin Sibylle Haist mit einem Blumenstrauß. Außerdem wurde ein großes Startpaket an Spielen für die Spiele Ecke der Schule übergeben.