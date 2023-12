Bodenseewein: Sind Mehrwegflaschen wirklich besser für die Umwelt?

Rund eine Milliarde Flaschen Wein leeren die Deutschen pro Jahr, schätzt das deutsche Weininstitut. Mehr als 90 Prozent davon landen anschließend im Altglascontainer. Dass Mehrweg umweltfreundlicher als Einweg ist, scheint auf den ersten Blick klar. Doch mit blick auf die Weinbranche ist das umstritten.

„Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat’ ich dir.“ Ob die Mitarbeiter beim Staatsweingut Freiburg wohl diesen Trinkspruch im Kopf hatten, als sie zu Beginn des Jahres anfingen, Wein in Bierflaschen abzufüllen? Seit Anfang November können Weinliebhaber in Freiburg den Weißburgunder des dortigen Staatsweingutes aus der 0,5 Liter Bierflasche genießen.

Was als Pilotprojekt mit 2000 Flaschen gestartet wurde, soll nach dem Willen der Erfinder Schule machen und ein erster Schritt in Richtung Mehrwegsystem beim Wein sein. Auch andernorts suchen Winzer nach Möglichkeiten, das nach wie vor dominierende Einwegsystem in ihrer Branche zu überwinden.

Seit Frühjahr diesen Jahres wirbt zum Beispiel die Wein-Mehrweg-Genossenschaft im schwäbischen Möglingen nach Mitstreitern für ein flächendeckendes System. Auch Glasproduzenten wie das Bad Wurzacher Unternehmen Verallia, wollen den Trend nicht verpassen und suchen beim Thema Mehrweg vermehrt den Schulterschluss mit den Produzenten.

Bodenseewinzer noch zurückhaltend beim Thema Mehrweg - Gründe dafür sind verschieden

Bei den Winzern am Bodensee herrscht unterdessen noch Zurückhaltung. Benjamin Lanz, Inhaber des gleichnamigen Weinguts. „Tatsächlich liegt mir das Thema sehr am Herzen“, sagt etwa Benjamin Lanz, Inhaber des gleichnamigen Weinguts. Das gehe aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen.

„Wir sind hier in der Region zwölf Produzenten. Und da geht es schon los. Allein bei uns gibt es 25 verschiedene Flaschentypen. Jeder habe seine individuelle Abfüllanlage. „Das ist eine große Investition für jeden Betrieb und die stellt man nicht so einfach um.“

Dass es, anders als beim Bier, bislang kein funktionierendes Mehrwegsystem im Weinbau gibt, hat laut Lanz aber noch weitere Ursachen: Nach wie vor herrsche eine gewisse Eitelkeit bei den Produzenten.

„Jeder Winzer identifiziert sich stark über sein Flaschendesign. Die Weinbranche ist da bislang noch wenig progressiv“, so Lanz. „Aber auch der Kunde hat seinen Anteil daran.“ Hier brauche es Akzeptanz für einheitliche Flaschenformate und den Mehraufwand durch Rückgabe und Pfandzahlung.

Neues Vermackungsgesetz: Wein ist nach wie vor von der Pfandpflicht befreit

Der Winzer ist sich deshalb sicher: „Ein einheitliches Mehrwegsystem kann nur über eine gesetzliche Regelung geschaffen werden.“ Tatsächlich macht das Verpackungsgesetz der Ampelkoalition seit vergangenem Jahr sämtliche Einweggetränke pfandpflichtig. Ausgenommen davon allerdings: Weinflaschen und Milchtüten. Die EU-Kommission will bis 2030 einen Mehrweganteil von mindestens 10 Prozent bei Weinflaschen erreichen.

Für Benedikt Lanz „ein lächerlich ambitionsloses Vorhaben.“ Bis sich in der Politik etwas tut, versucht Lanz es mit leichteren Flaschen. Nur etwas mehr als 400 Gramm wiegt sein aktuelles Modell. „So lässt sich immerhin Energie in der Herstellung einsparen“, so der Winzer.

Mehrweg ist nicht gleich Mehrweg - Bodenseewinzer fährt 400 Kilometer um seine Flaschen zu spühlen

Einen anderen Blick auf das Thema Mehrweg bietet Martin Steinhauser, Chef der gleichnamigen Kellerei, nahe Kressbronn: „Das klingt alles erst mal ganz toll.“ Bei genauerer Betrachtung sei ein Mehrwegsystem unter den derzeitigen Voraussetzungen aber weder umwelttechnisch noch finanziell sinnvoll. Steinhauser kennt beides: „Im Ein-Liter-Segment gibt es das Mehrwegsystem seit langem.“

Um seine Flaschen zu spülen, muss der Winzer ins 200 Kilometer entfernte Möglingen bei Ludwigsburg fahren. „Das ist die einzige Spülmöglichkeit in Baden-Württemberg“, so Steinhauser. Ein Spülgang kostet ihn 19 Cent pro Flasche. Dazu kommen Kosten für den Transport, die Lagerung und die Sortierung. Er hat dafür einen eigenen LKW und auch sein Fahrer sei jedes Mal rund zehn Stunden unterwegs und müsse dafür bezahlt werden.

Zum Vergleich: „Mein Neuglas bekomme ich aus Bad Wurzach. Das sind gerade einmal 50 Kilometer“, so Steinhauser. Zwischen 20 und 30 Cent zahle er für jede neue Flasche. „Natürlich haben auch hier die Kosten durch die gestiegenen Energiepreise angezogen“, sagt Steinhauser. „Für uns ist das aber nach wie vor günstiger.“

Und wie verhält es sich mit der Klimabilanz? Genau sagen könne er das zwar nicht, er gibt aber zu bedenken: „Unser LKW braucht 35 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Das sind 140 Liter, nur damit wir unsere Flaschen zum Spülen fahren und wieder zurück.“ Dazu komme Energie und Chemie für den Spülvorgang selbst. „Ob das wirklich umweltfreundlicher ist, wage ich zu bezweifeln.“

Expertin: Transportwege und Mittel entscheidend für Klimabilanz von Mehrwegflaschen

Wissenschaftlich analysiert hat diese Frage Helena Ponstein. Die Expertin für Emissionsbilanzierung im Weinbau ist überzeugt: „Grundsätzlich ist ein Mehrwegsystem beim Wein klimafreundlicher als ein Einwegsystem.“

Trotzdem lohne es sich, genau hinzuschauen. „Es macht einen großen Unterschied, wie weit eine Mehrwegflasche transportiert wird und wie oft sie wiederverwendet wird.“ Wichtig sei außerdem, ob die Flaschen im großen LKW, im kleineren Transporter oder gar im PKW unterwegs seien.

Ponsteins Forschungsergebnissen zufolge spart eine durchschnittliche Weinflasche 36 Prozent an CO₂-Emissionen im Vergleich zur Einwegflasche desselben Formats. „Bis zu einer Grenze von 1000 Transport-Kilometern sind Mehrwegflaschen in meinem Modell besser fürs Klima“, so die Forscherin.

Großteil der Emissionen entstehen durch den Kunden selbst

Laut einer Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg kommt ein Liter Wein in Deutschland im Durchschnitt auf circa 0,9 Kilogramm CO₂. Rund die Hälfte davon entfallen auf die Produktion der Glasflasche. Nicht in die Bilanz eingerechnet wurden jedoch die Emissionen für den Weg, den der Wein bis zum Kunde zurücklegen muss.

Die Autoren der Studie verweisen deshalb darauf, dass der größte Teil der CO₂-Emissionen durch den Kunden selbst entstehen kann. Wer demnach sieben Kilometer mit dem Auto zum Weinhändler fährt, hat bereits so viel CO₂ emittiert, wie der gesamte Wein, der im Kofferraum liegt.