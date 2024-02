Das Projekt Bodan-Werft ist für den Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2024 in der Kategorie „Bauen für die Gemeinschaft“ nominiert. Die Preisverleihung und Bekanntgabe der Gewinner findet am 25. Juni 2024 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt.

„Dass das überplante und realisierte Bodan-Areal für diesen Preis nominiert ist, freut uns sehr und ist ein Beleg dafür, wie weitsichtig alle am Prozess Beteiligten hier gearbeitet haben“, sagt Emanuel Unser, der mit seinen Brüdern Johannes und Julius die Gastronomie- und Eventlocation Werft1919 betreibt.

Realistische Chancen

Er ist überzeugt: Das Projekt Bodan-Werft habe realistische und berechtigte Chancen, diesen renommierten Preis zu gewinnen. Mit der Auszeichnung sollen besonders innovative, beispielhafte und übertragbare Lösungen für die planerische und baulichen Herausforderungen bekannt gemacht werden, die ein Umdenken in Städten und Gemeinden betreffen.

Die Umgestaltung der ehemaligen Werfthallen zu einem Wohnquartier samt Uferpromenade, Gastronomie- und Eventlocation ist für den Staatspreis Baukultur 2024 Baden-Württemberg nominiert. (Foto: Andy Heinrich )

Von 1919 bis zur Insolvenz 2011 wurden in den Werfthallen in Kressbronn Schiff gebaute, seit 2020 glänzen die Hallen hell und freundlich, laden unter anderem in der Werft 1919 zum Essen, Trinken oder zu Veranstaltungen ein und bieten exklusiven modernen Wohnraum. Die Uferpromenade samt Freitreppe und Hafen ermöglicht entspannte Stunden mit Blick auf See und Bergpanorama. An die alten Zeiten erinnern heute noch die Slipanlage und einige Maschinen, mit deren Hilfe große Schiffe nicht nur für den Bodensee gebaut wurden.

Teuerstes Projekt der Geschichte

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen der Gemeinde in Höhe von rund 18 Millionen und eines Privatinvestors in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro für die Wohnbebauung ist das Gesamtprojekt Bodan-Werft bis dato das größte und teuerste Projekt in der Geschichte der Kommune. „Die großzügige Promenade, aber auch die industrielle Denkmalkonzeption stellen heute eine kulturelle Einzigartigkeit am Bodensee dar“, heißt es in einer Beschreibung auf der Homepage der Gemeinde.

„Mit dem Staatspreis fördern wir eine neue Umbaukultur im Land“, teilte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, im Rahmen der Bekanntgabe der nominierten 27 Projekte mit, die aus insgesamt 235 Einreichungen ausgewählt wurden. Gesucht waren Bauprojekte, städtebauliche Maßnahmen und Initiativen, die beispielhaft für eine qualitativ hochwertige Entwicklung und Gestaltung der Städte und Gemeinden des Landes sind und seit dem 1. Januar 2019 in Baden-Württemberg bis zum 30. April 2023 realisiert wurden.

Zeitgemäße Auseinandersetzung

Dabei sollten diese laut einer Pressemitteilung der Jury unter anderem in besonders nachhaltiger Weise funktionale, gestalterisch-ästhetische, technisch-konstruktive, kulturelle sowie ökologische und ökonomische Qualitäten miteinander verbinden. Vor diesem Hintergrund habe man letztlich Projekte ausgewählt und nominiert, die eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit den lokaltypischen Werten der historisch gewachsenen Örtlichkeiten abbilden und somit von besonderer Bedeutung sind.

„Wir sind glücklich, dass dieses einmalige Ensemble nun verdientermaßen auch in Stuttgart angekommen ist. Dieses Areal sucht seinesgleichen. Wir sind stolz, dass wir mit unserem Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb Werft1919 dieses unter Denkmal stehende Objekt mit unserer Arbeit begleiten dürfen“, betonen die Unser-Brüder.

27 Projekte in neun Kategorien

Neben der Bodan-Werft gehen in der Kategorie „Bauen für die Gemeinschaft“ der Kulturbahnhof in Aalen sowie das Mineralbad Berg in Stuttgart in das finale Rennen um den Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2024. Insgesamt sind 27 Projekte in neun Kategorien nominiert.