Vorhabenträger ist die DaS Hotel Immobilien GmbH mit Geschäftsführer Willi Schmeh. Der Planungsentwurf aus dem Jahr 2020 sieht ein Hotel mit zwei Geschossen entlang der Westseite des Grundstückes vor, in denen Spa- und Konferenzbereich sowie Konferenzräume untergebracht sind. In einem Ost-West-Komplex parallel zur Bodanstraße sollen auf vier Stockwerken 120 Hotelzimmer entstehen, die modular und in Holzbauweise erstellt werden. Eine Besonderheit: Dieser Teil des Hotels soll auf Stützpfeilern gebaut werden – optisch angelehnt an den Schiffskran, der unter Denkmalschutz steht, und zum Schutz gegen Hochwasser. Zugleich biete diese Lösung Stellplätze für bis zu 55 Fahrzeuge, dazu kämen weitere 88 Plätze in einer Tiefgarage.