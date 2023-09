Beim Zusammenstoß von zwei Autos ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der L 334 zwischen Gohren und Kressbronn Sachschaden entstanden. Eine 68–jährige Dacia–Fahrerin wollte von der Argenstraße kommend und ein 26–jähriger BMW–Lenker von der gegenüberliegenden Bodanstraße kommend auf die Landesstraße einfahren. Dabei kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem am Dacia rund 5000 Euro und am BMW etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand., berichtet die Polizei