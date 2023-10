Die Gemeinde Kressbronn soll in absehbarer Zeit klimaneutral werden. Um das Ziel zu erreichen, wird ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Thema Wärmeeinsparung und Wärmeerzeugung auf der Tagesordnung ‐ und sorgte für eine hitzige Diskussion. Dabei fiel das Wort „Bevormundung“.

Die Gemeinde informierte und informiert mehrfach über das Thema Klimaschutz in Kressbronn, unter anderem am Donnerstag, 5. Oktober. Über die Veranstaltung, die in der Festhalle stattfindet und um 18 Uhr beginnt, berichtet Schwäbische.de gesondert.

Mehrere Teilkonzepte

In der Gemeinderatssitzung eine Woche zuvor ging es einmal mehr um das entsprechende Konzept, das in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg in mehreren Schritten erstellt wird und das Potenziale zur Verbesserung des Klimaschutzes in Verwaltung und Gemeinde untersucht. Teilbereiche, die schon beraten wurden, sind unter anderem Stromerzeugung und Verkehr.

Aktuell stellte der Klimaschutzbeauftragte der Kommune, Thomas Hegel, das Teilkonzept Wärmeeinsparung und Wärmeerzeugung vor. Dieser Teil befasst sich demnach mit dem Wärmeverbrauch in der Gemeinde und entwickelt Ansätze, wie der Verbrauch reduziert und die Erzeugung künftig klimafreundlich erfolgen kann.

Wärmeplan für größere Städte Pflicht

Ein Ziel ist laut Sitzungsvorlage, das Nutzerverhalten insbesondere in den privaten Haushalten und in den Gewerbebetrieben zu ändern, weil diese einen Großteil der Wärme verbrauchen würden. Die Gemeinde habe darauf jedoch nur begrenzt Einfluss und müsse sich auf Beratungen und Empfehlungen beschränken.

Die Empfehlungen kamen jedoch nicht bei allen Gemeinderäten an. Gegen die Absichtserklärung, einen Wärmeplan zu erstellen, regte sich sogar Widerstand. Hintergrund: In Baden-Württemberg müssen große Kreisstädte bis 31. Dezember 2023 einen solchen Plan, der den Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung weisen soll, den Regierungspräsidien vorlegen.

Ich warne davor, eine Wärmeplanung für unsere Gemeinde voranzutreiben. Klaus Klawitter

Bürgermeister Daniel Enzensperger ist davon überzeugt, dass auch kleinere Kommunen demnächst in die Pflicht genommen werden. Er wies darauf hin, dass es derzeit noch eine Förderung in Höhe von 90 Prozent gebe. „Ich warne davor, eine Wärmeplanung für unsere Gemeinde voranzutreiben“, warf allerdings CDU-Gemeinderat Klaus Klawitter ein. „Sobald wir den Plan abschließen, ist jeder Bürger, der seine Heizung austauschen will, gezwungen, 65 Prozent erneuerbare Energie einzubauen.“ Was ab 2028 ohnehin Pflicht sein werde. Außerdem bräuchten die Menschen Informationen, aber nicht in Befehlsform.

Dieter Mainberger, Gemeinderat der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV), betonte, dass der Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema sei. Die 20 Empfehlungen im Bezug auf Wärme, hinter die sich der Gemeinderat stellen soll, seien aber viel zu bestimmend und kompliziert: „Wir müssen die Leute mit Anreizen überzeugen. Wer sein Haus CO₂-neutral macht, bezahlt zum Beispiel keine Grundsteuer.“

Und weiter: Es könne ausformuliert werden, wie wichtig Dämmung sei, doch den Menschen müssten Werkzeuge für die Umsetzung an die Hand gegeben werden, sagte Dieter Mainberger. Eine der von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Empfehlungen lautet: „Der Gemeinderat spricht sich für die Reduzierung des Wärmebedarfs von Gebäuden durch den Einsatz von nachhaltigen Dämmstoffen aus.“

Zu theoretisch, zu kleinteilig

Gemeinderat Hermann Wieland (CDU) stimmte seinem Vorredner zu, die Formulierungen seien zu theoretisch, zu kleinteilig und würden die Bürger nicht mitnehmen. Er sprach von Aktionismus. Die Gesetzgebung sei noch nicht abgeschlossen, „warum müssen wir das Ganze zu diesem Zeitpunkt auf die Gemeinde herunterbrechen?“ Dass am Wandel kein Weg vorbeiführe, sei klar, „sonst fliegt uns die Welt um die Ohren“. Doch der Gesetzgeber bestimme, zu viel Theorie vorab bringe dem Bürger nichts.

Das muss jeder für sich entscheiden, dabei geht es unter anderem um den Geldbeutel. Dieter Senger-Frey

Niemand sei gegen Klimaschutz, versicherte BWV-Gemeinderat Dieter Senger-Frey. Zuletzt seien die Bürger jedoch vielfach gegängelt worden ‐ zuerst während der Corona-Pandemie, danach wegen des Gasmangels beziehungsweise der Preiserhöhung. Die geplanten Absichtserklärungen zum Thema Wärmeversorgung bezeichnete er als Bevormundung: „Wir sind Vorreiter bei den kommunalen Gebäuden, aber den Bürgern etwas empfehlen, will ich nicht. Das muss jeder für sich entscheiden, dabei geht es unter anderem um den Geldbeutel“, merkte Dieter Senger-Frey an.

Sammelsurium von Bekenntnissen

CDU-Fraktionsvorsitzender Karl Bentele erkannte ebenfalls einen klaren Handlungsbedarf. Er sprach sich aber dafür aus, abzuwarten, was der Gesetzgeber beschließt: „Das ist Leitlinie und umzusetzen.“ Die Formulierungen, die der Gemeinderat absegnen soll, sind für ihn ein „Sammelsurium von Bekenntnissen“. Vielmehr bräuchten die Bürger jedoch Informationen, wie zum Beispiel die, welche Förderungen es gibt.

Eine klimaneutrale Wärmeversorgung voranzutreiben, hält Grünen-Gemeinderat Klaus Oelfken für absolut richtig. Er ist außerdem überzeugt: „Wir werden nicht umhinkommen, über ein eigenes Fernwärmenetz nachzudenken.“

Bürgermeister hält an Wärmeplan fest

Der Bürgermeister hörte sich die Argumente an, die alle völlig berechtigt seien. Er begrüßte die angeregte Diskussion, erklärte jedoch wiederholt, dass es sich lediglich um Appelle an die Bürger beziehungsweise Bekenntnisse zum Klimaschutz handle. Eine Befehlsform sei nicht beabsichtigt. Die Gemeinde habe nicht die Legitimation wie der Bundesgesetzgeber, aber die Pflicht die Wärmeerzeugung zum Thema zu machen. Daniel Enzensperger stellte zudem fest: „Ohne Wärmeplan werden wir auf der Stelle treten.“

Spannend dürfte es in der Sitzung am Mittwoch, 18. Oktober, werden. Dann stimmt der Kressbronner Gemeinderat über das Klimaschutzkonzept ab ‐ inklusive Teilkonzept Wärmeeinsparung und Wärmeerzeugung. Und inklusive Wärmeplan.

