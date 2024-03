Betznauer Gastwirt spendet neue Solaranlage für ein Fischerdorf auf den Philippinen

Über das vor rund 30 Jahren in Kressbronn ins Leben gerufene „Toril Kressbronn Education Programm“, kurz KTEP, werden derzeit Solaranlagen für die Einwohner eines armen Fischerdorfs auf der Insel Toril auf den Philippinen gebaut. Nun hat der Kressbronner Weinbauer und Gastwirt Alois Rottmar den Menschen 6000 Euro für eine weitere Stromstation gespendet. „Ich habe seit längeren Patenkindern auf Toril, unterstütze mit Spenden deren Ausbildung, fördere Trinkwasserbrunnen und freue mich, dem KTEP heute einen Geldbetrag zum Bau einer neuen Photovoltaik-Anlage überreichen zu dürfen“, sagte der Winzer im Rahmen der Spendenübergabe.

Das Projekt, dass auch im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“ auch von der „Schwäbischen Zeitung“ gefördert wird, dient in erster Linie zum Aufladen von Mobiltelefonen sowie als Stromlieferant für Autobatterien, die als Energiespeicher im täglichen Leben der dort lebenden Menschen eingesetzt werden. Seit vielen Jahren ist es Alois Rottmar eine Herzensangelegenheit, den armen Menschen in Toril mit Spenden zu helfen. „Ich weiß, dass meine Spende ohne Verwaltungsaufwand oder andere Unkosten direkt in die entsprechenden Maßnahmen fließen“, ist der Betznauer überzeugt. Auf das neueste Vorhaben, der Installation und Einrichtung von Solaranlagen in einem Fischerdorf, dass selbst keine Stromanbindung hat, ist er durch einen Artikel im Januar dieses Jahres in der „Schwäbischen Zeitung“ aufmerksam geworden. „Es war für mich keine Frage, hier auf direktem Weg und ohne lange zu überlegen tätig zu werden und zu helfen“, betont Rottmar selbstlos.

Reinhard Kugel, der KTEP gemeinsam mit seiner philippinischen Frau Aurora vor über 30 Jahren gegründet hat, weiß um die Wichtigkeit dieser Projekte: „Die Einwohner des Dorfes mit 80 Haushalten müssen zum Aufladen ihrer Autobatterien weite Entfernungen zurücklegen. Zudem ist der Strom in den Städten nicht gerade billig. Mit der neu errichteten Solaranlagen sind sie autark, können binnen drei Stunden gleichzeitig mehrere Kfz-Akkus aber auch Handys, die für die Kinder beim Onlineunterricht, beim Erledigen von Hausaufgaben, als abendlicher Lichtspender im dichten Wald sowie für die Tagelöhner bei der täglichen Jobsuche wichtig sind, in wenigen Stunden geladen werden. Eine geladene Autobatterie reicht in etwa für drei Tage. Und Sonne zur Stromgewinnung gibt es auf den Philippinen natürlich im Übermaß“, schmunzelt Kugel.

Stolze 6000 Euro kostet eine komplette Solaranlage. Diese wird im Dorf von einem Elektriker und Helfern, die ihre Schulausbildung allesamt über das KTEP-Projekt absolvieren durften, installiert und betreut. Selbstverständlich, betont Kugel, würden die Arbeiter für dortige Verhältnisse über das KTEP übertariflich für ihre Arbeit bezahlt. „Das KTEP lebt von Spenden, wie wir sie heute erhalten haben. Ich danke im Namen aller, die künftig davon profitieren und in Kürze ihren Strom aus der neuen Anlage beziehen werden. Wir würden uns darüber freuen, wenn wir in Zukunft weitere Anlagen einrichten könnten, denn das Projekt hat sich bereits in den Nachbardörfern, die ebenfalls keine Stromanbindung haben, herumgesprochen“.