Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag mit seinem Mercedes zwei Fußgängerbrücken bei Kressbronn zerstört. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige in den frühen Morgenstunden auf der Gattnauer Straße aus Kressbronn kommend in Richtung Gattnau.

„Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, schreiben die Beamten. Sein Wagen kollidierte mit zwei kleinen Fußgängerbrücken. „Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls zerstört“, heißt es weiter.

Autofahrer wird leicht verletzt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Sie veranlassten eine Blutentnahme und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bei dem Unfall verletzte sich der 20-Jährige laut Polizei leicht und erlitt eine Platzwunde. „Vorsorglich wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht“, schreiben die Beamten. Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von 37.500 Euro.