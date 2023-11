Kressbronn

Bebauungsplan „Moos I“ wird komplizierter und dauert länger

Kressbronn / Lesedauer: 2 min

Das neue Wohnungsbaugebiet "Moos I" in Kressbronn muss im aufwendigen Regelverfahren geplant werden und wird voraussichtlich zwischen 2027 und 2028 fertig gestellt sein. (Foto: Andy Heinrich )

Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet „Moos I“ in Gattnau wird vom beschleunigten Verfahren in ein Regelplanverfahren umgestellt. Das haben die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung beschlossen.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 15:55 Von: Andy Heinrich