Die Mitglieder der Kressbronner CDU-Fraktion werden in der kommenden Gemeinderatssitzung eine Resolution gegen die Streichungspläne der Bundesregierung in der Landwirtschaft vorlegen.

„Unsere Gemeinde steht hinter den Landwirten und Bauernfamilien. Die geplanten Maßnahmen bedrohen die Existenz von Betrieben und erschweren somit eine sichere, regionale und verbrauchernahe Lebensmittelversorgung. So kann es nicht weitergehen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Karl Bentele, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Von 120 noch 30 Bauern aktiv

Land auf Land ab demonstrieren derzeit Deutschlands Landwirte gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen. Auch in der Gemeinde Kressbronn, wo rund 1200 Hektar Landwirtschaft bewirtschaftet werden und von ursprünglich 120 Bauern in den 90er-Jahren aktuell noch 30 aktiv sind, macht sich Unmut breit, was die Mitglieder der heimischen CDU dazu veranlasst hat, eine Resolution zu verfassen, die in der kommenden Ratssitzung am 24. Januar vorgelegt und verabschiedet werden soll.

Zeichen der Solidarität

Wie Karl Bentele betont, wolle man ein Zeichen der Solidarität setzen und öffentlichkeitswirksam deutlich machen, dass die geplanten politischen Entscheidungen in Berlin keine Option, sondern eine ernstzunehmende Gefahr für die Landwirtschaft darstelle.

„Die Pläne der Bundesregierung, zur Haushaltskonsolidierung eine Milliarde Euro zulasten der Erzeuger einzusparen, indem die Beihilfen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gestrichen werden, wird von der Gemeinde Kressbronn als „Schlag ins Gesicht“ dieses Berufsstandes bezeichnet“, betont Bentele, der in den Streichungen zudem eine Benachteiligung im EU-weiten Wettbewerb sieht.

Protest von der Basis

Hubert Bernhard, selbst von den Streichungen betroffen, stellt klar: „Wochen bevor die Welle der Großdemonstrationen jüngst ihren Anfang nahmen war uns seitens der örtlichen CDU klar, dass wir etwas unternehmen müssen. Der Protest muss von der Basis, der Druck auf die Verantwortlichen von unten kommen, sonst ändert sich nichts. Man sollte die Wertschöpfungskette in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Landwirtschaft in Kressbronn bedeutet herrliche Natur, Jahrhunderte lange Kultur aber auch florierender Tourismus im Einklang mit der Produktion hochwertigster Lebensmittel“, erklärt der Landwirt.

Bereits während des Neujahrsempfangs hatte sich Bürgermeister Daniel Enzensperger hinter die Kressbronner Bauern gestellt: „Unsere Landwirtschaft hat eine lange Tradition. Die Bauern ernähren uns und pflegen zugleich unsere schöne Landschaft. Sie benötigen unsere volle Unterstützung, damit sie sich um ihre gesellschaftlich wichtigen Aufgaben kümmern können“, unterstrich der Bürgermeister.

Regionale Produkte kaufen

Überhaupt sehe man die Ursache in der Krise seit langem in der Tatsache, dass beim Verkauf der heimisch produzierten Lebensmittel nur ein Bruchteil bei den Erzeugern, den Bauern hängenbleibt, wie Hermann Wieland unterstreicht: „Den Löwenanteil kassieren die Zwischenhändler, die Discounter und Supermärkte. Das muss den Kunden viel bewusster werden. Nur wer vor Ort oder im näheren Umkreis hergestellte Nahrungsmittel einkauft, unterstützt die Bauern. Würden diese höhere Preise für ihre hochwertigen Produkte in den Läden erzielen, bräuchten sie keine Subventionen oder unterstützende Gelder vom Staat", versichert der Mandatsträger und Hubert Bentele empfiehlt: „Wir müssen komplett weg von der derzeit praktizierten Landwirtschaftspolitik. Schauen sie rüber in die benachbarte Schweiz, da funktioniert es.“

Karl Bentele fordert: „Ich erwarte, dass sich alle Gemeinden bei der Frage, ob die Landwirtschaft noch eine Zukunft hat, hinter die Betroffenen stellen und sich öffentlich zu ihren Bauern bekennen.“