„Gib Acht auf Dich“ - unter diesem Motto veranstalten aktive Frauen der Gruppe „Sport nach Krebs“ des TV Kressbronn am Samstag, 3. Februar, einen Aktionstag in der Seesporthalle. Anmeldungen sind bis 20. Januar möglich.

In Vorträgen und Workshops stehen Prävention, Früherkennung und Leben mit der Krankheit im Fokus. „Wir wollen Mut machen, sich mit dem Thema auseinander zu setzten und vor allem auf die vielen Möglichkeiten in der Nachsorge aufmerksam machen“, heißt es in der Ankündigung.

Übungen und Gemeinschaft

Jährlich erkranken 500.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Nachdem erwiesen ist, dass Bewegung sowohl krankheits- wie therapiebedingte Symptome lindern kann, gibt es in Kressbronn seit Jahren das Angebot „Sport nach Krebs“. In der Gymnastikgruppe um Regine Bitsch treffen sich der Vorschau zufolge wöchentlich Betroffene aller Altersklassen, die nicht nur die gezielten Übungen, sondern auch die Gemeinschaft schätzen.

Die positiven Rückmeldungen seien Anlass gewesen, mit einem breiten Informationsangebot an die Öffentlichkeit zu gehen. Anlässlich des Weltkrebstags laden die Organisatorinnen neben Betroffenen aller Krebsarten auch generell alle ein, die an Gesundheitsthemen interessiert sind.

Essgewohnheiten als Kriterium

Los geht es laut Ankündigung mit einem gemeinsamen Frühstück um 9.30 Uhr, gefolgt von einem Ernährungsvortrag der ärztlich geprüften Gesundheitsberaterin Elke Hofmann-Hinzke zum Thema „vitalstoffreiche Vollwertkost“. Schließlich haben sich Essgewohnheiten als ein Kriterium in der Krebsprävention herausgestellt.

Um Prävention geht es anschließend auch in einem Vortrag von Tina Gessert, die eine spezielle Abtasttechnik demonstriert („discovering hands“), die seit vergangenem Herbst im Klinikum Friedrichshafen angeboten wird und die mit geschulten Sehbehinderten arbeitet.

Im anschließenden Workshop haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Entspannungstechniken mit der Yogalehrerin Kathleen Dworschak kennenzulernen. Nach der Mittagspause um 14 Uhr hält der Onkologe Professor Frank Mayer aus Friedrichshafen einen Vortrag zum Thema „Stärkung durch Bewegung“. Mit einem gemeinsamen Ausklang endet die Veranstaltung um 16 Uhr.

Lebensqualität erhalten

„Unser Ziel ist, aktiv, selbstbestimmt und zuversichtlich mit der Diagnose und Krankheit Krebs umzugehen und die Lebensqualität zu erhalten“, betonen die Veranstalterinnen in der Ankündigung. Auch neueste Forschungsergebnisse würden in diese Richtung gehen: Die Sterblichkeit an Krebs verringere sich dank Fortschritten in früher Diagnose und Behandlung und die Pharmabranche entwickle zielgerichtete Wirkstoffe gegen Wachstumstreiber von Krebszellen sowie neuartige Immuntherapien.

In einem der Vorträge geht es um eine spezielle Abtasttechnik, die von sehbehinderten Frauen vorgenommen wird. Sie können im Gegensatz zu anderen auch Auffälligkeiten in der Größe der pinken Perlen ertasten. (Foto: neu )

Krebs und was dann? Betroffene berichten

Die Diagnose macht erst einmal sprachlos, dann ängstlich, manchmal wütend. Sie trifft nicht selten. Ab einem fortgeschrittenen Alter kennt jeder jemanden, den es auch erwischt hat. Dann setzt sich die medizinische Maschinerie in Bewegung und nimmt die betroffenen Menschen einfach mit. Dass dies bewusst auch wieder zu normalem selbstbestimmten Leben mit einer positiven Einstellung führen kann, davon berichten zwei betroffene Frauen: Susi, 60 Jahre, und Karin, 37 Jahre, die sich im „Sport nach Krebs“ in Kressbronn getroffen haben.

Wie haben Sie die Krankheit entdeckt? Gab es Anzeichen?

Susi: Es war vor sieben Jahren. Ich war total gesund, als ich beim Duschen den Knoten in der Brust ertastet habe. Es kam also völlig überraschend. Dann ging es Schlag auf Schlag, Mammographie, Biopsie mit dem Ergebnis „schaut nicht gut aus“: besonders aggressiver großer Tumor.

Karin: Vor sechs Jahren hatte ich Schmerzen im linken Fuß und dachte, das kommt von meinen Flip-Flops. Zuerst bekam ich Einlagen, und als das nichts half, wurde ein MRT gemacht. Dann schrillten die Alarmglocken: Sarkom im Vorfuß, ein seltener, besonders aggressiver Tumor.

Wie war Ihre erste Reaktion?

Susi: „Warum ich?“ Ich war doch völlig gesund, die Blutwerte bestens. Allerdings habe ich die Ursachenforschung schnell aufgegeben, offen kommuniziert, wobei mir meine Familie und Freunde eine große Unterstützung waren

Karin: Schock, freier Fall. Auf die Frage nach dem „Warum?“ haben mir die Ärzte schonend beigebracht: „Sie haben leider Pech gehabt.“ Ich war wie in Trance, habe mir dann auch noch eine zweite Meinung eingeholt - mit dem gleichen Ergebnis. Meine Familie und Freunde haben mich aufgefangen.

Worauf sollten Betroffene bei der Behandlung achten?

Susi: Als Anhängerin der Homöopathie habe ich mich nach meinem Bauchgefühl in die Hände der Schulmediziner gegeben und sogar an einer Studie teilgenommen. Allerdings wollte ich eine begleitende Misteltherapie und habe auch das Gesprächsangebot der Psychoonkologen angenommen. Das Programm hieß: wöchentliche Chemotherapie, OP, Bestrahlung; keine leicht Zeit, aber mit Begleitung ging es.

Karin: Nach der zweiten Meinung war der Fahrplan klar: Chemotherapie, OP. Die klare Information hat geholfen, und dann hieß es „Augen zu und durch“.

Welche Empfehlungen haben Sie für die Zeit nach der Akutbehandlung?

Susi: Nach dem Besuch einer Rehabilitationseinrichtung bin ich erst mal in Urlaub gefahren. Eine Reha würde ich unbedingt empfehlen; abschalten, runterkommen, das Allgemeinbefinden stärken; dazu der Austausch mit anderen Betroffenen - das hat mir geholfen.

Karin: Ich hab auch erst mal Urlaub gemacht und mir dann ganz gezielt eine Rehabilitationseinrichtung gesucht, die ein gutes Angebot für meine Zwecke bot. Am besten, man erkundigt sich sogar telefonisch und verlässt sich nicht nur auf die Beschreibung im Internet.

Haben Sie Tipps für die Zeit danach?

Susi: Für mich war eine langsame berufliche Wiedereingliederung wichtig. Man sollte sich nach so einem Eingriff nicht zu viel zumuten. Dazu kommt eine bewusste gesunde Ernährung und vor allem: Sport. Die Erfahrung „ich kann wieder was“ in der Kressbronner Gruppe „Sport nach Krebs“ hat mich aufgebaut.

Karin: Die Sozialberatung noch in der Klinik war hilfreich. Dazu kann ich den Austausch mit Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe empfehlen und vor allem: Bewegung. In der Gruppe geht’s leichter und gibt einem das Gefühl, nicht mehr krank zu sein.

Worauf sollten Angehörige und Freunde achten?

Susi: Der Rückhalt in der Familie und auch von Freunden war für mich das Wichtigste. Es ist gut, wenn sich Freunde nicht zurückziehen.

Karin: Nach der Diagnose gab es viele Hilfsangebote, das war gut zu wissen. Aber während der Therapie wollte ich meistens Ruhe. Es ist gut, wenn Freunde das Verständnis und Feingefühl dafür haben.

Der Aktionstag wird von vielen heimischen Sponsoren unterstützt. Die Teilnahme – kostenfrei auf Spendenbasis – ist nur mit Anmeldung bis zum 20. Januar möglich, und zwar per E-Mail an [email protected]