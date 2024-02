Adrian Schneider neuer stellvertretender Vorsitzender

Die Bürgerliche Wählervereinigung Kressbronn (BWV) hielt Ende 2023 ihre Hauptversammlung ab. Zu Beginn führte Stefan Fehringer durch die wichtigsten Themen der aktuellen Gemeindepolitik, heißt es in der Pressemitteilung der BWV. Hier nahmen das Baugebiet Bachtobel und die Erweiterung am Bildungszentrum als Hauptthemen die meiste Zeit in Anspruch. Ebenso waren das Parkraumkonzept in Kressbronn, die Belegung der Parkturnhalle, das Bebauungsverfahren für das Baugebiet Moos und das geplante Hotel auf dem Bodan-Areal Gesprächsthema.

Dann ging es zu den turnusgemäß stattfindenden Wahlen der Vorstandschaft und des Kassenprüfers über. Dem Kassenbericht von Josef Bihler folgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Da bis auf den stellvertretenden Vorsitzenden Stephan Kummer alle Amtsträger ankündigten, weitermachen zu wollen, ging die Abstimmung zügig über die Bühne. So konnte Wahlleiter Karl Hornstein dem Vorsitzenden Gerold Wachter ebenso gratulieren wie dem Kassier Josef Bihler und Schriftführer Markus Schranz. Auch Andreas Heimpel wurde in seinem Amt als Kassenprüfer bestätigt. Adrian Schneider durfte sich über seine einstimmige Wahl zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden freuen.

Im Hinblick auf die Kommunalwahl am 6. Juni, findet am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr die Nominierungsveranstaltung der BWV im Gasthof Kapelle statt. Dazu sind die Kressbronnerinnen und Kressbronner eingeladen.