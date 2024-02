80er-Rock mit „Heaven in Hell“

Mit hohem musikalischen Anspruch bringt Heaven in Hell den 80er-Rock auf die Bühne. Die Band, die am am Samstag, 20. April in der Gasthof-Brauerei Max & Moritz in Kressbronn. gastiert, unterhält mit energiegeladenen Classic-Rock Titeln unter anderem von Journey, Foreigner, Toto, Queen, Whitesnake, Van Halen, Deep Purple oder U2 und überrascht laut Pressemitteilung zudem mit Akustik-Versionen einzelner Titel. Heaven in Hell hatte bereits mit Rocklegenden wie The Sweet, Uriah Heep, Slade, Manfred Mann’s Earth Band und Gotthard gemeinsame Konzerte gegeben.