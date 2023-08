Der TV Kressbronn veranstaltet am Samstag, 16. September, die 49. Auflage des Internationalen Bodensee–Marathons. Neu in diesem Jahr ist der Dorf–10er–Lauf, wie Pressewart Frank Staudacher berichtet: „Auf der kurzen zehn Kilometer–Distanz möchten wir vor allem die zahlreichen Hobby–Läufer ansprechen und jene, die noch nicht so weit für einen Halbmarathon sind.“ Gestrichen ist dagegen der Staffellauf.

Schwäbische.de verlost fünfmal zwei Startplätze für den Halbmarathon und fünfmal zwei für den Dorf–10er–Lauf. SZ–Abonnenten erhalten außerdem zehn Prozent Frühbucher–Rabatt auf die Startgebühr.

Laufen in wunderschöner Umgebung

Der Internationale Bodensee–Marathon ist einer der beliebtesten Läufe in Süddeutschland. Neben der schon familiären Atmosphäre schätzen die Teilnehmer seit nunmehr fast 50 Jahren die Tatsache, dass die Strecke zu 50 Prozent auf naturbelassenen Wegen und Abschnitten inmitten einer wunderschönen Umgebung an der Argen entlang führt.

Wenn am 16. September in Kressbronn der Startschuss zum großen Sportereignis fällt, haben Frank Staudacher und das Organisationsteam um Martin Katzke, Roland und Manfred Dudichum, Robert Marzini, Matthias Eisele, Gudrun Dilllmann, Thomas Rübekeil, David Mayer und Adrian Schneider ein Jahr voller Mühen und Arbeit hinter sich. „Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Die Organisation einer so großen Veranstaltung benötigt sehr viele fleißige Helfer und jede Menge Zeit“, bekräftigt Pressewart Frank Staudacher.

180 Helfer während der Veranstaltung

Allein am Veranstaltungstag sind rund 180 Helfer auf der Strecke, vor und hinter den Kulissen eingebunden. Im Unterschied zu den meisten anderen Läufen wird der in Kressbronn nicht professionell, sondern von einem Verein, dem TV Kressbronn, organisiert. Läuft alles nach Plan und spielt das Wetter mit, rechnet das Organisationsteam mit rund 800 Anmeldungen.

Um den Wettkampf noch interessanter zu machen und um neue Läufer anzuziehen, hat der TV dieses Jahr erstmals einen Dorf–10er–Lauf ins Programm aufgenommen. „Dieser führt durch die Ortsmitte von Kressbronn über den Teilort Betznau und dann entlang der Argen wieder zurück bis hin zum Start–Ziel–Platz an der Hauptstraße, wo übrigens alle Läufe starten und enden werden“, erklärt Staudacher.

Ebenfalls neu ist die Prämierung der größten Teilnehmergruppe über alle Disziplinen zusammengerechnet. Der Mini–Kids–Marathon über 1,7 Kilometer wie auch die klassische Marathon–Distanz finden laut Veranstalter wie gewohnt statt. „Unser Dank gilt der Gemeinde, allen ehrenamtlichen Helfern, den Sponsoren, dem DRK und den Anwohnern für ihr Engagement und ihr Verständnis — vor, während und nach dem Bodensee–Marathon“, betont Frank Staudacher.