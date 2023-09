Kressbronn

70-jährige Bikerin touchiert Randstein und stürzt

Kressbronn

Eine 70-jährige Motorradfahrerin ist am Montag in der Bodanstraße in Kressbronn gestürzt. Die Frau wurde nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 11:44 Von: sz