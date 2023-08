100.000 Badegast im Kressbronner Naturstrandbad begrüßt

Die vielen Sonnenstunden und die heißen Temperaturen haben wieder viele Gäste ins Kressbronner Naturstrandbad gelockt. „Wenn die Sonne bis zum Ende der Saison weiter so scheint, könnte es das zweitbeste Jahr werden“, so Bademeister Sigfried Kathan. Bis auf einen verregneten Start in die Badesaison und einem kurzen Durchhänger zu Beginn der Sommerferien scheint die Sonne dieses Jahr fast ununterbrochen. So konnten am Dienstag Bürgermeister Daniel Enzensperger und der Leiter des Naturstrandbades den 100.000 Besucher beglückwünschen. Die Familie Schmidt aus Stuttgart bekam einen Blumenstrauß überreicht und eine Familiensaisonkarte für das nächste Jahr. „ Die Badesaison im Naturstrandbad geht noch bis zum 10. September. Am 23. und 24. September sind die Türen nochmals geöffnet für das traditionelle Oldtimertreffen.