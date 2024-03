Kreative Wettbewerbsbeiträge gesucht

Zum Auftakt der jüngst stattgefundenen HV der lit. Vereinigung Signatur hielt Judith Tinnacher einen Impulsvortrag über das Konzept „Shared Reading - der etwas andere Lesekreis“, den sie mit einem Gedicht von Peter Rühmkorf abrundete. Der darauffolgende rege Austausch über diese neue Methode, Literatur zu erleben, bot einen kreativen Einstieg in den weiteren Ablauf.

„Über zahlreiche Veranstaltungen dürfen sich unsere Mitglieder und Gäste in den kommenden Monaten freuen“, hob im Anschluss Vorsitzende Angelika Banzhaf bei ihrem Rück- und Ausblick hervor, wobei die Vergabe des inzwischen 11. Förderpreises für Literatur am 16.10. in der Volksbank Bodensee-Oberschwaben Tettnang im Mittelpunkt stand.

Über das Thema „Lässt sich das noch reparieren?“ sei sich die Jury rasch einig gewesen, erzählte Hajo Fickus bei seinem Rückblick und lobte die gute Zusammenarbeit mit seinen Jurykolleginnen Monika Schüler, Monika Moser und Judith Tinnacher.

Aus der Gruppe „Texte am Abend“ zog Wolfgang Mach positive Bilanz: Mit 15 Veranstaltungen habe man 2023 doch einiges auf die Füße gestellt, wobei der monatliche Autorenaustausch im „Bären“ im Vordergrund stand. Gute Besucherzahlen verzeichneten die Veranstaltung „April-April“, die Sommerlesung sowie das „Literarische Rendezvous“, das Mach beim Kultursonntag in Bad Waldsee verantwortete.

Aktiv für den Bereich Wangen ist Diemut Bek. So organisierte und moderierte sie nicht nur die Wangener Lesebühne, sie sorgte auch dafür, dass Signatur bei der diesjährigen Landesgartenschau in Wangen vertreten sein wird. Start ist am 14. Mai mit dem „Autoren-Marathon“.

Eine vorbildlich geführte Kasse bescheinigte Lorenz Göser Anita Wilhelm. „Wir können stolz darauf sein, dass du unsere Kassierin bist“, lobte er. Zuvor gab Anita Wilhelm ihren Kassenbericht ab und erläuterte die aufgeführten Kontostände.

Auch Wahlen standen an. So wurden für weitere zwei Jahre die Jurymitglieder Hajo Fickus, Monika Schüler, Monika Moser und Judith Tinnacher gewählt, für denselben Zeitraum die Kassenprüfer Lorenz Göser und Roswitha Stumpp.

Abschließend dankte Angelika Banzhaf ihrem Team für dessen Engagement und produktive Zusammenarbeit. Mit einem erheiternden Beitrag von Roswitha Stumpp klang der Abend aus.

Weiter Infos unter www.signatur-literatur.de