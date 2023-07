Kräutersalz selbst hergestellt

„Kräutersalz selbst gemacht, wir zeigen wie es geht“ war das Motto am Mittwoch, 13. Juli, Anne Roth vom Zweigverein Berg des Katholischen deutschen Frauenbunds, die uns schon beim Jakobsweg Anfang Juni in der Schweiz durch ihr Kräuterwissen am Wegesrand beeindruckte, führte durch den Nachmittag.

Die Kraft aus den Pflanzen ist grün und wird auch als Kraft aus der Ewigkeit bezeichnet.

• „bitter macht fitter“ trifft bei Löwenzahn zu. Die Blüte entgiftet und reinigt Lunge und Bronchien. Der Stängel und die Wurzel sind gut für die Bauchspeicheldrüse. Die Blätter sind gut für Leber, Galle und den Magen–Darm–Trakt.

• die Brennnessel hat einen unermesslichen Reichtum an Heilkraft und Inhaltsstoffen. Sie ist blutreinigend und blutbildend. Enthält viel Vitamin C und Eisen. Sie unterstützt bei Rheuma und Gicht.

• das gequetschte Blatt des Spitzwegerichs ist ein natürliches Antibiotikum bei Insektenstichen. Er kann bei Reizhusten, Bronchien– und Lungenbeschwerden helfen.

• Salbei wirkt bei Viren und Bakterien; das Blatt des Salbeis kann zum Beispiel als Zahnputzmittel verwendet werden. Er unterstützt bei Mund– und Halsbeschwerden.

• Giersch wirkt bei Rheuma und Gicht. Er ist blutreinigend, entgiftend, scheidet Harnsäure aus und enthält sehr viel Vitamin C und Kalium.

Das alles war nur „Beiwissen“ an diesem wertvollen Nachmittag.

Wir durften auch erleben, wie aus einer Menge an frisch gesammelten Kräutern und gutem Steinsalz (schon leicht angetrocknet vom Vortag) mit dem Mörser Kräutersalz hergestellt wurde. Anschließend konnten wir es auf Gurken– und Tomatenscheiben probieren, Brot mit frischem Kräuterquark, Kräuterwasser, natürlich alles selbst gemacht war eine Gaumenfreude. Wir bedanken uns ganz herzlich für den interessanten Nachmittag.

Ein Powergetränk ergibt sich aus Rosmarin, Bohnenkraut, Spitzwegerich, Schafgabe, Zitronenverbene und ein paar Zitronenscheiben eingelegt in Apfelsaft oder Wasser. Dies über Nacht im Kühlen oder 2—3 Stunden in der Sonne wirken lassen.