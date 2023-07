Konzert–Erlebnis in der Autowerkstatt Ludescher

Zu einem Nachmittags–Konzert in ganz besonderer Atmosphäre hat das Männerensemble „Flexible Friends“ in die Autowerkstatt Ludescher in Meckenbeuren eingeladen. Zusammen mit dem Frauenchor Allegro aus Tettnang bot das achtköpfige Ensemble des Männerchors Kau mit seiner Chorleiterin Eva Beißwenger den zahlreichen Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Nachdem sich die Konzerthalle bei Kaffee und Kuchen sehr schnell gefüllt hatte und nur noch Stehplätze zu haben waren, begann die Zeitreise der Flexible Friends mit Songs wie „California Dreaming“ und dem durch die Beach Boys bekannt gewordenen „Barbara Ann“. Gekonnt verband Berti Schweser in seiner Moderation die zeitlich parallele Entwicklung von legendären Automodellen. Unterstützt durch den Konzertpianisten Jörg Turowsky, sowie Roy File am Schlagzeug und Christina Bucher an der Flöte folgten Titel wie „Can’t help falling in Love“ von Elvis Presley und „Bye bye Baby“ von den Bay City Rollers. Nach „Küssen verboten“ von den Prinzen schlossen sich das von Markus Marschall präsentierte Solostück „Ein Teil von meinem Herzen“ sowie der bekannte Hit „Auf uns“ von Andreas Bourani an. Als Höhepunkt des Männer–Programms widmeten die Flexible Friends den mit ihrer Chorleiterin kurzfristig einstudierten Song „Mir im Süden“ speziell der Gastgeberfamilie Ludescher sowie allen anwesenden Schwaben. Nach einer Zugabe und viel Applaus zeigte das Männerensemble seine Flexibilität mit einem Line–Dance als Kontrastprogramm, bevor die Frauen von Allegro mit ihrer Chorleiterin Elke Sorg die Bühne übernahmen und mit „Wunder gibt es immer wieder“ den zweiten Konzertteil begannen. Anschließend gingen die Damen mit Petula Clark „Down Town“, gefolgt vom Titel „Sing and feel cantabile“. Mit dem nächsten Titel stellte Allegro fest: „Die Gedanken sind frei“, bevor das Programm mit „Zwischen Himmel und Erde“ auch schon langsam dem Ende entgegen ging. Als Schlusspunkt des Konzerts präsentierten Allegro und die Flexible Friends zusammen einen Titel von Elvis Presley, ohne dass dieser gemeinsame Auftritt zuvor auch nur eine Sekunde geprobt wurde. Alle Sängerinnen und Sänger hatten dabei ebenso viel Spaß, wie auch das begeisterte Publikum am ganzen Konzert in der nicht alltäglichen Umgebung. Es war ein sehr gelungener Nachmittag und man darf bereits gespannt sein auf die nächsten Auftritte.

