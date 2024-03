„Allerbestes Wetter“ hat Norbert Reuter, Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), für Karfreitag bestellt, denn die Weiße Flotte startet in eine ganz besondere Saison: 200 Jahre Personenschifffahrt auf dem Bodensee wird 2024 gefeiert.

Kurz vor dem Saisonstart blickten die Geschäftsführer der Schiffsbetriebe am Bodensee in einem Pressegespräch in Konstanz zurück auf das vergangene Jahr. Allein die BSB in Konstanz haben zwei Millionen Fahrgäste an Bord ihrer 14 Motorschiffe und den Fähren begrüßt. Das ist ein Zuwachs um 6,4 Prozent. 2022 waren es noch 1,95 Millionen und 2021 rund 1,4 Millionen. Das Ergebnis liegt zwar noch leicht unter dem Durchschnitt von 2017 bis 2019, doch die Fahrgastzahlen erholen sich nach den Corona-Jahren wieder. Das gilt auch für die Fähre Friedrichshafen-Romanshorn, auf der vor allem die Fahrrad-Beförderungen zugenommen haben und auch die Auto-Zahlen ein leichtes Plus verzeichnen. Möglicherweise wird der Fähre-Fahrplan ab dem nächsten Jahr allerdings ausgedünnt. Entsprechende Absichten gibt es in der Schweiz.

Erfolgreicher Start für E-Schiff „Insel Mainau“

Erfolgreich hat im vergangenen Jahr das E-Schiff „Insel Mainau“ seine erste Saison absolviert und mit mehr als 200 zurückgelegten Kilometern die Prognosen übertroffen. Die im vergangenen Jahr eingeführten Tarifzonen werden auch in dieser Saison beibehalten, wie Geschäftsführer Frank Weber erläuterte. Sie haben den Vorteil, dass die Fahrgäste in den per Tageskarte gebuchten Zonen beliebig ein- und aussteigen können.

Der Kauf von Online-Tickets soll nutzerfreundlicher werden. In den Häfen finden die Passagiere nur QR-Codes zum Scannen, über die sie spontan ihre Tickets kaufen können. Rundfahrten gibt es auch in diesem Jahr ab vielen Häfen, das Programm wurde sogar erweitert. So gibt es ab Wasserburg eine Rundfahrt zur Rorschacher Bucht und in der Nebensaison ab Friedrichshafen eine kleine Seerundfahrt.

Fahrpreise steigen

Die Corona-Jahre haben den Bodensee-Schiffsbetrieben ein Defizit von 4,8 Millionen Euro beschert, weshalb es unter anderem Fahrpreissteigerungen von 6,5 Prozent für das Ticket geben wird. Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) hat auf Kostensteigerungen (30 bis 40 Prozent höhere Materialpreise, Lohnerhöhungen und längere Lieferzeiten) in vielen Bereichen mit einem neuen Fahrplan reagiert und unrentable Strecken und teure Themenfahrten komplett aus dem Programm genommen. Geschäftsführer Benno Gmür sieht sich auf dem richtigen Weg: „Wir sind intelligenter gefahren“ - nämlich langsamer und weniger und zu richtigen Zeitpunkten. Womit man sogar mehr Geld verdient hat.

Für eine saubere Flotte zum Auftakt am Karfreitag wird letzte Hand angelegt. (Foto: Siegfried Großkopf )

Auf einem ähnlichen Weg sind auch die anderen Gesellschaften. Frank Weber von den BSB berichtete von nicht ausgelasteten Fahrten, die mit anderen zusammengelegt wurden, womit man mehr Fahrgäste mit weniger gefahrenen Kilometern erreichte. Auf diesem Weg der Optimierung will man weitermachen und nicht mehr mit leeren Schiffen zu unattraktiven Zeiten unterwegs sein. Veränderungen im Fahrtzeitenangebot könnte es ab dem nächsten Jahr aus Kostengründen auch auf der Fähre Friedrichshafen-Romanshorn geben. Geschäftsführer Norbert Reuter forderte Fördermittel vom Bund, um auf emissionsärmeres Fahren umsteigen zu können.

Den BSB fehlen momentan zwölf Mitarbeiter, vor allem im nautischen Bereich (Matrosen). Dauerhaften Nachwuchs mit deutschen Sprachkenntnissen wünscht sich Geschäftsführer Frank Weber. Sie müssten auch an Wochenenden und vor allem im Sommer bereit sein, denn: „Wir verdienen unser Geld, wenn andere Urlaub machen.“ Viele Mitarbeiter stünden kurz vor der Rente.

Große Personalsorgen hat man auch bei Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt in Bregenz. Dort steht man nach den Worten von Geschäftsführer Alexandro Rupp „voll im Generationenwechsel“, da „alle Kapitäne vor dem Ruhestand“ stünden Auch hier fehlt es vor allem an Matrosen. Am österreichischen Bodenseeufer gab es im vergangenen Jahr einen leichten (0,5 Prozent) Fahrgastzuwachs. Im neuen Angebot für 2024 stehen allein 50 Event-Fahrten.