Vor gut zwei Wochen hat sich ein vierjähriger Junge aus Unterfranken mit einer herzerweichenden Bitte an die Polizei Konstanz gewandt: seine verschollene Kuscheltier-Katze zu suchen.

In seinem Namen berichtete die Mutter des Vierjährigen der Polizei per Mail über einen gemeinsamen Aufenthalt im Konstanzer Stadtgarten sowie am dortigen Spielplatz. Höchstwahrscheinlich wurde das Stofftier dort liegen gelassen.

Menschen bieten Ersatz-Kuscheltiere an

Schwäbische.de und weitere Medien hatten darüber berichtet. Der Beitrag der Polizei auf Facebook wurde 77 Mal geteilt. Gefunden wurde die grau-weiß gestreifte Katze allerdings noch nicht, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Wir halten unsere Augen natürlich weiterhin offen. Polizeisprecherin Sarah Müller

Es hätten sich jedoch viele Menschen gemeldet, die die Meldung gelesen hatten und beispielsweise mit einem Ersatz-Kuscheltier helfen wollten, berichtet Polizeisprecherin Sarah Müller.

Doch seinen Spielgefährten einfach auszutauschen, kommt für den Kleinen nicht infrage. Er bestehe auf seiner Kuschelkatze, schreibt die Polizeisprecherin. Seine Mutter habe die Angebote daher dankend abgelehnt.

Polizei hält weiterhin die Augen offen

Eigentlich ist das Fundbüro der Stadt Konstanz bei abhandengekommenen Gegenständen die richtige Anlaufstelle, hatte die Polizei bereits vor zwei Wochen geschrieben und erklärt, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen. Und Sprecherin Müller verspricht: „Wir halten unsere Augen natürlich weiterhin offen.“