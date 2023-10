Thamili Markandu gewinnt zwei Badminton-Titel

Bei den 52. Badminton-Landesmeisterschaften der Jugend und Schüler hat Thamili Markandu vom TV Aldingen erneut große Erfolge gefeiert. Neben der Titelverteidigung im Mädchendoppel (AK U11) wurde sie in der Pestalozzi-Halle in Konstanz erstmals baden-württembergische Meisterin im Einzel.

In der Altersklasse U11 wurden sämtliche Spiele bereits am ersten Turniertag ausgetragen und somit auch die ersten Meistertitel vergeben. Während Thamili Markandu im Mädcheneinzel U11 mit einem Sieg in das Turnier startete, verlor ihre jüngere Schwester Mahili ihr erstes Spiel und belegte schließlich Platz 7. Auch im Halbfinale wurde die auf 1 gesetzte Thamili Markandu ihrer Favoritenrolle gerecht und schaffte einen weiteren Zweisatzsieg. Gegnerin im Finale war Yina Fan vom BC Lörrach-Brombach. Doch auch gegen sie setzte sie sich unerwartet deutlich mit 21:10, 21:13 durch und verdiente sich den Sprung auf das oberste Siegertreppchen.

Als zweite Konkurrenz stand anschließend das Mädchendoppel an, in dem sie erneut ihr spielerisches Können und ihre kämpferische Einstellung, nie einen Ball aufzugeben, einbringen konnte. Zusammen mit Amélie Zou von der SpVgg. Mössingen dominierte sie in allen Begegnungen und sicherte sich ohne Satzverlust ihre zweite BW-Meisterschaft. Mit zwei Titelgewinnen zählte sie zu den erfolgreichsten Spielerinnen der diesjährigen Meisterschaften.

Ein erfolgreiches Turnier spielte auch Kuyilini Markandu bei den Mädchen U17. Für sie standen am Ende zwei Podestplätze zu Buche. Nach Platz 3 im Mädcheneinzel gelang ihr mit ihrer Partnerin Ann-Kathrin Graf vom VfL Herrenberg der Gewinn der Vizemeisterschaft im Mädchendoppel U17.