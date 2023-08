Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in einem Geschäft in Markdorf hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vor dem Landgericht in Konstanz eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert.

Es lägen mehrere Mordmerkmale und eine besondere Schwere der Schuld vor, sagte Staatsanwalt Ulrich Gerlach. Die Verteidigung hatte zuvor versucht, mit Anträgen den Prozess in eine andere Richtung zu lenken.

Hat der mutmaßliche Täter, ein 48–jähriger Mann mit albanischem Pass aus Pfullendorf, seine Ex–Partnerin am 21. Januar geplant oder aus dem Affekt erschossen? Für Ulrich Gerlach gibt es keinen Zweifel, dass der Angeklagte heimtückisch und kaltblütig gehandelt haben muss, wie er in seinem Plädoyer ausführte.

Das Lebensrecht abgesprochen

„Er hat die Tat überlegt und ruhig durchgeführt“, sagte er. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft seien fünf Schüsse gefallen — mehrere davon mitten in die Brust, als die Frau schon am Boden lag.

Laut Gerlach gibt es für die Tat ein klares Motiv: Der Angeklagte habe nicht akzeptieren wollen, dass sich seine Frau von ihm getrennt hatte. „Er war darüber wütend und in seinem Selbstverständnis gekränkt“, sagte der Staatsanwalt. Der 48–Jährige habe die Getötete als seinen Besitz angesehen und ihr nach der Trennung das Lebensrecht abgesprochen.

Das zeige sich auch in der Vorgeschichte: Die Ehe sei, wie zahlreiche Zeugenaussagen bestätigt hätten, von Beginn an geprägt gewesen von Misshandlungen und Drohungen.

Besondere schwere der Schuld?

Besonders hob Ulrich Gerlach die Öffentlichkeit der Tat hervor. Sie zeige, dass der Mann vor aller Welt seine Ehre wiederherstellen wollte und führe zu einem „Hinrichtungscharakter“.

Das trage dazu bei, dass eine besondere Schwere der Schuld vorliegt. Die Haftstrafe solle also auf keinem Fall nach den regelhaften 15 Jahren beendet sein. „Das ist so ein monströser Fall“, sagte Gerlach, der daran erinnerte, dass auch zahlreiche Zeugen durch die Tat schwere psychische Schäden davontrugen.

Entsprechend schlossen sich auch die beiden Vertreterinnen der Nebenklage der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Als Nebenklägerin in dem Verfahren tritt unter anderen die Betreiberin des Markdorfer Geschäfts auf. Sie wollte nach der Tat dem Angeklagten die Waffe entreißen und hatte außerdem lange versucht, die angeschossene Frau wiederzubeleben.

Verteidigung greift Psychiater–Gutachten an

Neben Plädoyers standen an diesem vierten Verhandlungstag nur die Verhöre eines Zeugen und zweier Sachverständiger auf der Tagesordnung. Eigentlich. Denn Klaus–Martin Rogg, der Verteidiger des Angeklagten, stellte gleich mehrere Anträge.

Diese hatten das Ziel, den Sachverständigen, der ein psychiatrisches Gutachten des mutmaßlichen Täters angefertigt hatte, abzulehnen. Sein Argument: Es bestehe die „Besorgnis“, dass der Psychiater befangen in seiner Meinung über den Angeklagten sei.

Die „fehlerhafte Vorgehensweise“ bei zwei vorläufigen Gutachten und sein Verhalten während des Verfahrens führe zu diesem „Eindruck der Voreingenommenheit“, führte Rogg aus.

Dass der Gutachter den 48–Jährigen als „hochgradig manipulativ und unempathisch“ einschätzt und ihm eine „höchstwahrscheinlich dissoziale Persönlichkeitsstörung“ attestiert, sah der Anwalt nicht ausreichend belegt.

Gericht entscheidet am Freitag

Das Gericht lehnte die Anträge des Verteidigers, nachdem der Sachverständige auch sein endgültiges Gutachten mündlich vorgetragen hatte, als unbegründet ab.

Aus steht nun noch das Plädoyer von Verteidiger Klaus–Martin Rogg, das er am Freitag, 4. August, halten wird. Am selben Tag wird auch das Urteil des Landgerichts erwartet.