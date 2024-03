Die Fähre ist am Mittwochnachmittag kurz vor dem Hafen Konstanz, als es an Bord unruhig wird. Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK) der Polizei wird aktiv, die Männer ziehen sich Sturmhauben auf den Kopf, bewaffnen sich und greifen zu. Laut Augenzeugen sollen drei Männer von den Beamten festgenommen worden sein.

Der Südkurier hatte über den Vorfall berichtet und die Wahrnehmungen eines Augenzeugen geschildert. Erster Staatsanwalt Andreas Mathy aus Konstanz bestätigte gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ diese Informationen, fügte jedoch hinzu, dass zu diesem Fall erst einmal keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Dem Bericht zufolge hatten sich die SEK-Beamten kurz vor Einlaufen der Fähre in den Konstanzer Hafen Sturmhauben übergezogen und einen schätzungsweise 50 bis 60-jährigen Mann überwältigt. Scheinbar, so schilderte es der Augenzeuge, seien in der Folge zwei weitere Männer verhaftet worden.

Ermittlung der Polizei Rottweil

Die Fähre war regulär auf Kurs, sodass auch andere Passagiere an Bord waren, unter anderem in dem Städteschnellbus zwischen Ravensburg und Konstanz. Laut Polizeipräsidium Konstanz sei die Bevölkerung zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Der Zugriff erfolgte im Zusammenhang mit Ermittlungen der Polizeidirektion Rottweil.

Von Seiten der Bodensee Schiffsbetriebe GmbH (BSB) gibt es keinerlei Informationen zu diesem Vorfall. Die BSB bestätigt nur, dass es den Einsatz auf ihrer Fähre gab.

Auch zu weiteren Einsätzen des SEK in Konstanz an diesem Tag äußert sich Staatsanwalt Andreas Mathy nicht, Augenzeugen hatten laut Südkurier mehrere dunkle Limousinen mit Blaulicht Richtung Konstanz fahren gesehen.