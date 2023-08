Seenachtfest und Stadtgartenfest in Konstanz

Das Seenachtfest rund um das Konstanzer Hafenareal findet am Samstag, 12. August, ab 15 Uhr mit einem bunten Unterhaltungsmix und Abschlussshow statt. Das Programm reicht von Lichtinstallationen an der Villa Prym, Singer–Songwritern und einem Mitmachprogramm für Familien auf der Seestraße über den traditionellen Seenachtfestmarkt und Fahnenschwinger auf der Hafenstraße sowie den GuteZeit–Festival–Preview und die Radio–Party auf Klein Venedig bis hin zur Wasserski–Show, Modellbooten, historischen Dampfbooten und Angeboten wie Walking Bällen auf dem Wasser. Das musikalische Highlight: Guildo Horn und seine Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ im Stadtgarten. Das Seefeuerwerk wird grenzüberschreitend gemeinsam mit der Nachbarstadt Kreuzlingen inszeniert. Auch das Stadtgartenfest vom 9. bis 11. August bietet Live–Musik direkt am Wasser und Illuminationen, die nach Einbruch der Dunkelheit für eine ganz besondere Stimmung sorgen. Tagestickets ab 21,90 Euro für das Seenachtfest können auch an der Tourist–Info am Bahnhof erworben werden. Weitere Infos gibt’s unter www.konstanz–info.com/seenachtfest–stadtgartenfest und www.seenachtfest.de.