Ein schwerer Verkehrsunfall mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen hat sich am Sonntag um 18.45 Uhr auf der Autobahn 98, zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West, ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn vom Kreuz Hegau in Richtung Stockach unterwegs, als in Höhe Steißlingen, ein Reifen an seinem Fahrzeug platzte.

Das Auto brach daraufhin aus und schleuderte über alle Fahrspuren. Hierbei kollidierte der BMW mehrfach mit der Mittelschutzplanke und in der weiteren Folge auch mit einem Citroën eines Ehepaars, welcher total beschädigt im Grünstreifen zum Stehen kam.

Trümmerteile auf Gegenfahrbahn geschleudert

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein auf der Gegenfahrbahn in Richtung Singen fahrender Mercedes ebenfalls beschädigt, schreibt die Polizei weiter. Der 28-Jährige verletzte sich demnach leicht. Die beiden, 67 und 69 Jahre alten, Fahrzeuginsassen des Citroën wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl am BMW als auch am Citroën entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen und an den Schutzplanken beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn bis gegen 21.00 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.