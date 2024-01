Am Dienstagmorgen sind in der Straße „Zum Sandseele“ die Hütten eines Bootsverleihs in Brand geraten. Gegen 6.20 Uhr stellten Anwohner ein Feuer im Bereich des Bootsverleihs fest. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen die beiden Hütten bereits in Vollbrand.

Die Gebäude konnten nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden und brannten schließlich vollständig ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich zwischen 50.000 und 60.000 Euro liegen.

Die Polizei geht aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstands von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, die am Dienstagmorgen Verdächtiges um das Gelände des Bootsverleihs beobachtet haben, sich unter der Telefon 07533 / 997000, beim Polizeiposten Allensbach zu melden.