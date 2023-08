Mann verbrüht sich bei Arbeitsunfall

Ein Mann hat bei einem Arbeitsunfall in einem Lebensmittelbetrieb in der Byk–Gulden–Straße am Mittwochmittag Verbrennungen erlitten.

Gegen 13 Uhr war ein 55–Jähriger mit Arbeiten an einem Drucktopf beschäftigt. Als der Mann versuchte den zuvor nicht richtig geschlossenen Deckel nachzuziehen sprang dieser ab, woraufhin die kochend heiße Flüssigkeit aus dem unter Druck stehenden Topf austrat und den 55–Jährigen verbrühte.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn, nach erster Notversorgung durch Kollegen, zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik.