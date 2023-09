Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, erhielten sie am Montagabend die verzweifelte E-Mail eines 4-jährigen Jungen aus Unterfranken. Er war auf der Suche nach seiner verschollenen Kuscheltier-Katze.

In seinem Namen berichtete seine Mutter über den gemeinsamen Aufenthalt im Konstanzer Stadtgarten sowie am dortigen Spielplatz am vergangenen Samstag. In diesem Bereich wurde das Kuscheltier wahrscheinlich liegengelassen.

Kuschel-Katze wird schwer vermisst - wer kann helfen?

Da der 4-Jährige die Stoff-Katze sehr vermisst, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Eventuell haben Passanten das grau-weiß getigerte Kuscheltier gefunden oder können Angaben darüber machen, wer es mitgenommen hat.

Hinweise zu der Kuschel-Katze bitte telefonisch an das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531‐995‐0.

Zwar sei natürlich das Fundbüro der Stadt Konstanz die eigentliche Anlaufstelle für abhandengekommene Gegenstände, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. "In diesem Fall möchten wir allerdings gerne den 4-Jährigen auf seiner Suche unterstützen."

Diesem Vorhaben schließen wir von Schwäbische.de uns vorbehaltlos an und bitten Sie, unsere User, Hinweise an die Polizei Konstanz weiterzuleiten. Eventuell waren Sie zu besagtem Tag und Uhrzeit bei einem Ausflug vor Ort.

Schwäbische.de hat ein Foto des Kuscheltiers angefragt. Ein solches liegt nach Angaben der Polizei Konstanz zwar vor, allerdings sei darauf kaum etwas zu erkennen. Sollten Sie oder Ihre Kinder also von einer grau-weiß-gestreiften Kuschel-Katze gehört haben, die ihren Besitzer sucht, dann würden Sie mit einem Anruf unter der 07531‐995‐0 einem kleinen Mann eine enorm große Freude machen.