Der starke Wind am Dienstagabend ist zwei Seglern zum Verhängnis geworden. Sie kenterten - mangels Segelerfahrung, wie die Wasserschutzpolizei schreibt - gegen 16.25 Uhr.

Nachdem die zwei Wassersportler mit Westwind und einer Stärke von fünf bis sieben Beaufort zu kämpfen hatten, ging das Boot unter und sank in eine Tiefe von etwa Metern.

Die beiden Besatzungsmitglieder (Skipper und seine Begleiterin) konnten von zwei zur Hilfe eilenden Motorbooten aus dem Wasser geborgen werden.

Eine Bergung des Segelbootes war aufgrund des Wetters gestern nicht möglich und soll am Mittwoch durch die Feuerwehr Radolfzell nachgeholt werden. "Glücklicherweise konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Radolfzell eine Gewässerverunreinigung verhindert werden", so die Wasserschutzpolizei in ihrem Bericht.

Beide Segler wurden nicht verletzt, sie trugen Rettungswesten.