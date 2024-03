Neue Lieblingsstücke beim Kunst und Designmarkt entdecken

Der Kunst- und Designmarkt kehrt am Samstag, 20., und Sonntag, 21. April, zurück nach Konstanz und lädt alle Kunst- und Designliebhaber zu einem Wochenende voller Kunst, Design und nachhaltiger Produkte ein. Veranstaltungsort ist das Bodenseeforum am Seerhein.

Am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr haben Besucher die Gelegenheit rund 80 Aussteller kennenzulernen. Das Angebot reicht von einzigartigen Produkten über neue Designs bis hin zu fairen Erzeugnissen. Lokale Gastronome bieten vor Ort Verpflegung an. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 13 Jahren haben freien Eintritt.

Die Aussteller, darunter junge, kreative Unternehmen aus Deutschland und Österreich sowie Vertreter der europäischen Kreativszene, präsentieren ihre innovativen Produkte und Ideen. Lokale Künstler aus der Bodenseeregion, zum Beispiel Anja Lingua, Das Schmuckatelier, Love Monica, Lindaflor, AR Mützenmanufaktur, bereichern ebenfalls das Angebot.

Der Kunst- und Designmarkt gibt kleinen Unternehmen eine Plattform, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und bewussten Konsum legen. Die Aussteller setzen auf hochwertige Materialien, ressourcenschonende Herstellungsverfahren und faire Produktion, um einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Der direkte Kontakt zu den Machern verleiht den präsentierten Produkten einen einzigartigen und persönlichen Wert.

Die Produktpalette ist breit gefächert und umfasst moderne, ausgefallene und teilweise handgefertigte Produkte. Von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Papeterie, Schmuck, Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie ist für jeden Geschmack etwas dabei.