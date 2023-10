Mit Erfolg hat sich eine Seniorin bereits am Dienstag, 26. Oktober, gegen Einbrecher gewehrt. Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 9.30 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der 72-Jährigen und gab an, dass ein Bagger soeben eine Hauptwasserleitung beschädigt habe. Nun müsse sie im Bad das Wasser aufdrehen, um die Funktion zu überprüfen.

Dazu betrat der Unbekannte mit der Frau die Wohnung. Als sie sich im Bad befanden sah die Frau, dass der Mann die Wohnungstür offengelassen hatte und sich gerade ein weiterer unbekannter Mann in das gegenüber dem Eingang gelegene Zimmer ihres Sohnes schlich. Daraufhin schrie die 72-Jährige laut um Hilfe, sodass die Unbekannten fluchtartig durch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses davonrannten.

So sah der Mann aus

Der Polizei liegt lediglich zu dem Mann, der zuerst die Wohnung betrat eine Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, athletische Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Schirmkappe, einer schwarzen Windjacke und einem schwarzen Pulli mit weißer Aufschrift.

Zeugen, denen der Mann am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Goethestraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 07531 / 995 22 22 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.