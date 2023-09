Mit dem jüngsten Team der Historie nach Konstanz

Der vierte Spieltag der deutschen Segel–Bundesliga 2023 wird in Konstanz auf dem Bodensee ausgetragen. Vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September segeln im Konstanzer Trichter die jeweils 18 Vereine der ersten und zweiten Liga. Für den Württembergischen Yacht–Club (WYC) werden dabei Pia Speckle (Steuerfrau), Justin Venger (Taktik), Patrick Keck (Trimm) und Jakob Gruber (Vorschiff) an den Start gehen.

Das sehr junge Ligateam des WYC hatte sich am vergangenen Wochenende bereits in Starnberg bei der Junioren–Segel–Liga vorbereitet. Während dort Rosa Speckle auf der Vorschiffsposition segelte, wird beim Ligaevent Jakob Gruber, der seit gut zwei Jahren bei fast allen Events dabei war, diese Aufgabe wahrnehmen. „Das Team ist wohl das insgesamt jüngste, was je für den WYC in der Liga gesegelt ist“, schätzt WYC–Teammanager Carlo Schnetz.

Erster Bundesliga–Einsatz für Pia Speckle

Für Speckle wird es der erste Einsatz in der Bundesliga sein — eine konsequente Entwicklung der Verjüngung des Ligakaders des WYC. „Pia ist ein wichtiger Bestandteil unserer neuen Ligageneration und hat schon Anfang des Jahres intensiv am Gardasee als Steuerfrau trainiert“, so Schnetz, der den Druck aus den Erwartungen nimmt: „Wir setzen die Messlatte diesmal nicht besonders hoch an.“

Der WYC ist neben dem gastgebenden Konstanzer Yacht–Club der Co–Organisator. „Wir stellen zehn Helfer, zwei stellvertretende Wettfahrtleiter, einen Tonnenleger und Schlauchboote für die Jury sowie Shuttle–Aufgaben“, fasst Regattaobmann Dominic Stahl zusammen. Beide Ligen segeln vor Konstanz nacheinander auf einer Bahn. Der erste Start ist für Freitag um elf Uhr vorgesehen. 16 sogenannte Flights sind an den drei Tagen in beiden Ligen geplant. Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite www.segel–bundesliga.de verlinkt.