Ein 24–jähriger Mann hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Konstanz mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Dabei befand er sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der 24–Jährige hielt sich zunächst selbst ein Messer an den Hals und flehte um Hilfe.

Danach bedrohte er mit dem Messer in der Steinstraße einen bislang unbekannten Mann und eine Streife des Zolls.