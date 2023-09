Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Dienstag in der Seestraße in Konstanz ereignet hat. Gegen 00.30 Uhr erkannte laut Polizeibericht ein 34-Jähriger auf Höhe der Slipanlage einen Mann wieder, der in der Vergangenheit mehrere Taschendiebstähle begangen haben soll.

Als er den Unbekannten darauf ansprach und die Polizei informieren wollte, sprühte der Mann dem 34-Jährigen eine unbekannte Substanz in die Augen und flüchtete anschließend.

Passanten brachten den Verletzten daraufhin zum Polizeirevier, heißt es im Polizeibericht weiter. Der unbekannte Mann soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er sei zudem meist mit einem E-Bike unterwegs, maskiert und trage eine Kapuze.