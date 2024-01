Lützelberger verfolgt mit der HSG Konstanz ein großes Ziel

Die HSG Konstanz hat alle Möglichkeiten, wieder in die 2. Handball-Bundesliga zurückzukehren. Mit 23 Punkten aus 15 Spielen steht der Verein vom Bodensee momentan auf Rang zwei der 3. Liga Süd. Trainer des Teams ist der Wahl-Lindauer Jörg Lützelberger, der trotz der insgesamt positiven Bilanz aber auch Kritik an der Hinrunde äußerte.

An Verletzungen und Roten Karten gewachsen

„Die Niederlagen gegen Leutershausen und Kornwestheim entsprachen in ihrem Zustandekommen aber nicht der Art und Weise, wie wir auftreten wollen“, streicht der 38-Jährige im Vereinsinterview heraus. Seiner Mannschaft nimmt er das jedoch nicht übel. „Phasen, in denen nicht alles läuft und Rückschläge gehören dazu“, betont Lützelberger. Der HSG-Trainer glaubt zudem, dass die vielen Herausforderungen die Konstanzer Handballer noch stärker gemacht haben: „Für uns war in dieser Saison bereits alles dabei. Bis auf wenige Spiele ist uns nichts zugefallen. Mit Verletzungen, frühen Roten Karten, guten Leistungen unserer Gegner und dass wir selbst nicht präzise und geduldig genug waren. Als Team sind wir daran gewachsen. Der Zusammenhalt stimmt, wir sind eine gute Gruppe. Und vielseitiger geworden. Ich freue mich auf die Rückrunde“, meint Lützelberger.

Das letzte Spiel war „wie ein geplatzter Knoten“

Er orientiert sich dabei am Hinrundenabschluss. „Das Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen II (38:26-Auswärtssieg, Anm. d. Red.) fühlte sich wie ein geplatzter Knoten an. Das war ein tolles Spiel, in dem wir das Ergebnis bis zum Schluss hochschrauben konnten. Das hat Lust auf mehr gemacht. Wir wollen direkt wieder mit hoher Qualität einsteigen“, so Lützelberger. Beginnend mit dem Heimspiel gegen den TSB Heilbronn-Horkheim am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr wollen die Konstanzer alles daran setzen, um am Saisonende in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga einzuziehen.

Lützelberger ist außerdem in die Trainingsplanung beim Bezirksklassisten TSV Lindau involviert. Ziel nach dem Aufstieg ist der Klassenerhalt. Mit Rang fünf nach elf Spielen ist auch hier die Ausgangslage sehr gut.