Der Kreis Konstanz bekommt ein neues Großklinikum. Es soll am nördlichen Stadtrand von Singen entstehen. Das gab Landrat Zeno Danner am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Eine Grundstückskommission hatte zuvor fünf verschiedene Standorte bewertet und sich letztlich für Singen entschieden.

Das neue Krankenhaus soll 400 Betten haben und die bisherigen Krankenhäuser von Singen und Radolfzell ersetzen. Der Neubau wird den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) etwa 400 Millionen Euro kosten. Ab 2024 sollen die Planungen starten und die Finanzierung geklärt werden. Frühestens 2030, eher 2032 soll das neue Klinikum in Betrieb gehen.

Zentral gelegen, schnell erreichbar

Die Pläne für einen neuen Krankenhaus-Standort gibt es schon länger. Der Landkreis verfolgt seit 2022 eine Zwei-Standort-Lösung. Ein Krankenhaus soll in Konstanz bleiben, für ein zweites war der Kreis auf Standortsuche gegangen. Es ging um einen zentral gelegenen, aus allen Richtungen schnell erreichbaren und gut zu bebauenden Standort.

Die Städte Radolfzell und Singen hatten dabei zwei beziehungsweise drei Grundstücke angeboten. Dass nun die Entscheidung für den Standort Hohenkrähenstraße in Singen fiel, hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Grundstück bereits in städtischem Eigentum, zum anderen ist die Verkehrsanbindung gut. Die Straße nach Engen ist nahe, zudem die Bahnlinie des Seehas, dort könnte eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet werden.

Außerdem gibt es eine mögliche Erweiterungsfläche nebenan ‐ langfristig könne es auch darauf hinauslaufen, dass der Landkreis nur noch dieses Klinikum selbst betreibt.

Empfohlene Artikel Großbaustelle Großbaustelle Krankenhaus: Um die 60 Millionen Euro werden verbaut q Tuttlingen

Singen freut’s, Radolfzell weniger

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler freute sich über die Entscheidung. Radolfzells Oberbürgermeister Simon Gröger vermied bei der Pressekonferenz das Wort „enttäuscht“, gab sich aber „überrascht“. Die beiden Radolfzeller Grundstücke hätten mit zentraler Lage und guter Erreichbarkeit eigentlich genau den Kriterien entsprochen, so Gröger.

„Sicherlich wird uns dieses Projekt in den nächsten Jahren noch vor einige Herausforderung stellen, die wir gemeinsam anpacken und meistern werden.“ Landrat Zeno Danner

Die abschließende Entscheidung werde durch die Gesellschaftergremien im Dezember getroffen, sagt Landrat Danner. „Sicherlich wird uns dieses Projekt in den nächsten Jahren noch vor einige Herausforderung stellen, die wir gemeinsam anpacken und meistern werden.“