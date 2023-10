Kostenlose Gravieraktion für Bootseigner

Die Wassersportsaison neigt sich dem Ende zu und die meisten Boote gehen ins Winterlager. Um böse Überraschungen, wie beispielsweise Motorendiebstahl, zu vermeiden, bietet das Kompetenzzentrum Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei am Freitag, 27. Oktober, eine kostenlose Gravieraktion in Konstanz an. Häufig sind Individualnummern auf Aufklebern oder Schildern zu finden. Diese können von Dieben einfach entfernt werden. Dauerhaft und individuell gekennzeichnete Gegenstände sind als Diebesgut unattraktiver. Werden sie dennoch gestohlen, können sie bei einem Auffinden viel schneller als gestohlen erkannt und dem Besitzer oder der Besitzerin zugeordnet werden. Die Wasserschutzschutzpolizei Konstanz bittet um Anmeldung per E-Mail an [email protected]. Fragen zum Ablauf unter Telefon 07531/ 5902300 beantwortet.