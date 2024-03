Hundeleine hängt im Kofferraum fest: Autofahrer schleift Hund mit

Die Polizei sucht die Zeugin eines Vorfalls, der sich bereits am Montagmorgen in der Konstanzer Schulthaißstraße ereignet hat. Ein Mann lud nach Angaben der Polizei mehrere Hunde in den Kofferraum seines Wagens, übersah dabei, dass ein Tier wieder rausgesprungen war.

Der Mann fuhr einfach los und schleifte dabei den Hund, dessen Leine im Kofferraum festhing, mit.

Erst als Zeugen den Mann darauf aufmerksam machten, dass etwas nicht stimmte, hielt er an.

In der Folge brachte eine bislang unbekannte Zeugin die verletzte Jack Russell Hündin zum Tierarzt, der den Hund versorgte. Warum der Mann den Hund nicht selbst zum Tierarzt brachte, geht nicht aus dem Polizeibericht hervor.

Die Polizei bittet diese Zeugin sich unter der Telefon 07531 / 995 22 22 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.