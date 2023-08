HSG Konstanz startet mit Aufstiegsambitionen

Die HSG Konstanz ist in der Vorsaison aus der 2. Handball–Bundesliga abgestiegen. Das ist mittlerweile schon einige Wochen länger her, nun hofft das auf eine erfolgreiche Runde in der dritthöchsten Spielklasse. „Wir wollen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen. Ziele erreicht man nur, wenn man sie sich setzt“, betont HSG–Geschäftsführer André Melchert. Kurz war die Pause nach einer langen Saison in der 2. Bundesliga. Intensiv und hart gearbeitet hat die Mannschaft mit individuellen Trainingsplänen schon vor dem Trainingsauftakt am 10. Juli. Am Samstag um 20 Uhr beginnt die HSG nun mit einem Auswärtsspiel beim TSB Heilbronn–Horkheim.

Konstanzer Trainerduo versteht sich bestens

Den Erfolg herbeiführen soll unter anderem der Lindauer Jörg Lützelberger. Der 38–Jährige und sein Co–Trainer Vitor Baricelli sind ein eingespieltes Team, das sich bestens auf und abseits des Handballfeldes versteht. „Das ist fast schon wie kleiner und großer Bruder“, sagt Baricelli lachend. Lützelberger arbeitet innovativ und mit den neuesten Möglichkeiten und Erkenntnissen und überlässt nichts dem Zufall. Er ist ein Perfektionist, der sich in seinem Drang nach Verbesserung manchmal selbst bremsen muss und seine ganze Energie und Liebe in die HSG steckt. Und er hat in den vergangenen Monaten in Sachen Athletiktraining und individuelle Entwicklung neue Akzente gesetzt.

16 Teams umfasst die 3. Liga Süd. Die zwei Erstplatzierten jeder der vier Staffeln qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Es werden nur noch zwei Teams aus der 3. Liga aufsteigen dürfen und nur zwei Mannschaften aus der 18 Clubs umfassenden 2. Bundesliga müssen absteigen.