HSG Konstanz nimmt Hausaufgaben mit

„In den letzten 90 Sekunden“, erklärte ein geknickter Jörg Lützelberger, „spricht alles für zwei Punkte.“ Der Trainer der HSG Konstanz sah seine Mannschaft kurz vor Ende klar im Vorteil. Lars Michelberger, der viel frischen Wind in die Partie gebracht hatte, hämmerte trotz Treffers eines Gegenspielers in seinem Gesicht den Ball zur 30:29–Führung in den Winkel. Aber durch ein unnötiges Offensivfoul kam der TSB Heilbronn–Horkheim noch einmal in nicht erwarteten Ballbesitz und Maximilian Bröhl ließ die Gastgeber sechs Sekunden vor Schluss über das 30:30 jubeln. Somit gab es für die aufstiegsambitionierten Konstanzer Handballer zum Auftakt der 3. Liga nur einen Zähler.

„Horkheim freut sich über den Punkt. Wir nehmen einige Hausaufgaben mit“, sagte der Lindauer Lützelberger. Vor 80 mitgereisten Zuschauern agierte die HSG zum Schluss zwar unclever, insgesamt bewies der Zweitliga–Absteiger aber auch eine hohe Widerstandsfähigkeit. Neben den bereits im Vorfeld feststehenden Ausfällen von fünf wichtigen Spielern musste sich am Samstagmorgen auch noch Spielmacher Sebastian Hutecek als sechster Akteur als nicht einsatzfähig abmelden. Nach nur drei gespielten Minuten sah Luis Foege die Rote Karte. „Es gab viele Hürden für uns in diesem Spiel. Wir sind ganz schlecht reingekommen“, sagte Lützelberger. Sein Team erholte sich davon, das war sehr positiv.

Heimpremiere gegen den VfL Waiblingen

Soll es am Ende der Saison jedoch mit der Rückkehr in die 2. Bundesliga klappen, dann muss die HSG Konstanz an Reife gewinnen. Fortschritte sind gefragt, angefangen mit der Heimpremiere am Samstag, 20 Uhr, in der nach einigen Umbauten in neuem Glanz erstrahlenden Schänzle–Halle gegen den VfL Waiblingen. Unter www.hsgkonstanz.de/tickets sind noch Karten erhältlich.