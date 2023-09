Großer Freiluft-Büchermarkt in Konstanz

Der Verein Niederburg Vital veranstaltet am 14. Oktober, 10 bis 17 Uhr, zum 21. Mal den großen Büchermarkt auf dem Konstanzer Münsterplatz ‐ ausnahmsweise in diesem Herbst erst im Oktober. Der 21. Büchermarkt ist der letzte, den Gabi Pfeil und Daniel Widmaier ehrenamtlich zusammen planen und organisieren. Der Abschied vom Büchermarkt fällt ihnen, die sich seit Mai 2011 dafür engagierten, schwer, wurde er doch über die Jahre hinweg zur Bereicherung für das Konstanzer Kulturleben. Ob und unter wessen Obhut ab 2024 weiter Büchermärkte auf dem Münsterplatz stattfinden werden, ist offen. Noch einmal treffen sich am 14. Oktober auf dem Münsterplatz am Rand der Konstanzer Niederburg Freunde antiquarischer Bücher und moderner Literatur, Entdecker und Bibliophile, Sammler alter Ansichtskarten, Plakaten, Werbemarken, Zeitungen, Comics, Musiknoten, Grafiken sowie Liebhaber von Schallplatten, CDs und Schellack-Raritäten. Private und karitative Anbieter, Antiquare und Händler laden auf dem Münsterplatz zum Bücherbummel ein. Verkauft werden kann „alles aus Papier“ wie Bücher, Comics, Zeitschriften, Sammelalben, Ansichtskarten, Plakate, Exlibris, Oblaten & Glanzbilder, Kataloge, Rechnungen, Reklamemarken, Bierdeckel, Briefmarken, Zigarrenbinden, Autogrammkarten, Musiknoten, Zeitschriften, Aufkleber, Grafik, Gemälde, Fotografien, Kalender, Spiele, Kartenspiele, Puzzle und auch Schallplatten, Musik-CDs sowie Hörbücher. Der Markt findet bei jedem Wetter statt. Informationen unter www.buechermarkt-konstanz.de.