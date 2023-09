Für eine 72-Jährige kam am Dienstag, 19. September, jede Hilfe zu spät. Laut der Polizei kam es zu einem Rettungseinsatz am Güttinger See im Bereich des Buchenseebads. Gegen 17.45 Uhr meldeten Zeugen eine ältere Frau, die leblos im See, mehrere Meter vom Ufer weg, treiben würde.

Drei Badegäste schwammen zu der 72 Jahre alten Frau, zogen sie gemeinsam ans Ufer und führten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Nach Übernahme des Notarztes brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus, dort verstarb sie am frühen Mittwochmorgen.