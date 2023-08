„Diese Tat verdient nur eine Überschrift: kaltblütiger Mord.“ Mit eindeutigen Worten hat Richter Arno Hornstein am Freitag die Urteilsbegründung im Fall Markdorf eingeleitet.

Für die Kammer am Landgericht Konstanz war der Fall klar, sie verurteilte den 48–jährigen Angeklagten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Sein Verteidiger hatte zuvor auf Totschlag plädiert und plant nun, in Revision zu gehen.

Was war am 21. Januar in Markdorf geschehen? Der Angeklagte hatte bereits am ersten Verhandlungstag gestanden, dass er im Geschäft Megamix in der Hauptstraße mit einer Pistole auf seine Frau feuerte. Er sei vor Ort durchgedreht und habe aus dem Affekt heraus geschossen.

War die Tat geplant?

Dieser Version der Geschichte erteilte das Gericht eine klare Absage. „Die Kammer ist überzeugt, dass der Angeklagte die Tat genau so wollte, wie er sie ausgeführt hat“, sagte Richter Hornstein.

Der Mann mit albanischem Pass, der zuletzt in Pfullendorf wohnte, habe sich am Tattag von einem Taxi nach Markdorf fahren lassen. Spätestens beim Verlassen des Fahrzeugs fasste er laut Hornstein den Entschluss, seine getrennt lebende Ehefrau, die in dem Geschäft arbeitete, töten zu wollen.

Das verdeutlichten nicht zuletzt Videos der Überwachungskameras im Geschäft. Sie zeigten, wie der Angeklagte ohne zu zögern auf seine Frau zulief, mit gezogener und auf sie gerichteter Waffe, so der Richter.

Bis zu den Schüssen — die Kammer geht von mindestens fünf aus — vergingen nur wenige Sekunden. In der Version des Angeklagten habe es vor den Schüssen eine für ihn kränkende Diskussion gegeben. Diese ist laut Hornstein allein schon zeitlich überhaupt nicht möglich gewesen.

„Verächtlicher Spruch“ nach den Schüssen

Nachdem er auf seine Frau geschossen hatte, sagte der Mann: „Jetzt hat sie das bekommen, was sie verdient hat, die Hure.“ Dieser „verächtliche Spruch“ unterstreicht nach Ansicht des Gerichts, dass der 48–Jährige seine Frau als seinen Besitz ansah. „Er konnte und wollte nicht akzeptieren, dass sie sich von ihm trennt“, sagte Hornstein.

Im Verlauf der Verhandlung sei klar geworden, dass dies mit patriarchalischen Vorstellungen, einem „mittelalterlichen Gewohnheitsrecht“, zusammenhängt. „Das wird vielleicht in Albanien noch so gelebt, aber wir sind hier in Deutschland“, stellte der Richter klar.

Der Mann sei in seiner Ehre gekränkt gewesen und habe die Tat als „Bestrafungsaktion“ ausgeführt. Das im Strafgesetzbuch aufgeführte Mordmerkmal des niedrigen Beweggrundes sei damit erfüllt.

Warum das Gericht von Heimtücke ausgeht

Das Gericht sieht noch ein weiteres Mordmerkmal gegeben, das der Heimtücke. Obwohl die Getötete bereits lange Zeit unter Drohungen durch den Mann leiden musste, habe sie an diesem Samstag — an ihrer Arbeitsstelle, in der Öffentlichkeit — nicht mit einem Angriff auf ihr Leben rechnen können.

Schuldig sprach das Gericht den Mann neben des Mordes auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und vorsätzlicher Körperverletzung.

Letztere bezieht sich vor allem auf die Betreiberin des Markdorfer Geschäfts, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat. Als Zeugin der Tat trug sie schwere psychische Schäden davon. Der Angeklagte muss an sie Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

Verteidiger plant Revision

Beim Strafmaß folgte das Gericht im Wesentlichen der Forderung der Staatsanwaltschaft. Lediglich die „besondere Schwere der Schuld“ sah die Kammer nicht vollständig gegeben. Die Verteidigung hatte zuvor eine andere Strafe gefordert.

Laut Klaus–Martin Rogg, Anwalt des Angeklagten, handelte es bei der Tat nicht um Mord, sondern um Totschlag. Er forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten.

Der Mann habe das Geschäft in der Hauptstraße in Markdorf aufgesucht, um einen letzten Versuch zu starten, seine getrennt lebende Ehefrau zurückzugewinnen, so Rogg. Doch als diese ihn mit einem, aus Sicht des Angeklagten höhnischen, „Hau ab!“ abspeisen wollte, sei er durchgedreht.

Eine „seelische Entladung, ein Affektdurchbruch“, nannte das der Verteidiger. Mit der lebenslänglichen Strafe zeigte sich Rogg nach der Verhandlung nicht zufrieden. Er werde seinem Mandanten empfehlen, in Revision zu gehen, sagte er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.