Ein Mann hat am Freitagabend Kühlschränke aus einem Abstellraum eines Elektrogeschäfts in der Eisenbahnstraße in Radolfzell gestohlen. Laut Polizeibericht verschaffte sich der 40–Jährige unbefugt Zutritt zu dem Lagerraum, wuchtete mehrere Kühlgeräte über einen etwa 180 Zentimeter hohen Zaun und transportierte sie anschließend auf einer Sackkarre in Richtung Herrenlandstraße ab.

Auf frischer Tat ertappt

Als der Mann bemerkte, dass ihn eine Zeugin verfolgte, versuchte er, zwei der Geräte zu verstecken und flüchtete anschließend zunächst unerkannt. Etwa eine Stunde später wollte der 40–Jährige erneut einen großen Kühlschrank wegkarren, woraufhin ihn die Polizei an seiner Wohnanschrift abpasste, als er gerade dabei war, das Diebesgut abzuladen.

Weiteres Kühlgerät im Haus

Im Flur des Hauses stellten die Beamten ein weiteres von insgesamt vier Kühlgeräten sicher, heißt im Bericht. Der Mann muss sich nun wegen der Diebstähle verantworten.