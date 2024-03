Als Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz in der Nacht auf vergangenen Freitag einen Taxifahrer kontrollierten, geriet der in Verdacht, vier syrische Staatsangehörige aus der Schweiz nach Deutschland einschleusen zu wollen. Der Fahrer eines schweizerischen Taxiunternehmens hatte außerdem Pfefferspray und einen Schlagring dabei, weshalb sich die Kantonspolizei Thurgau nun um ihn kümmert.

Die Bundespolizei kontrollierte den Fahrer, laut Polizei ein mazedonischer Staatsangehöriger und Fahrer eines schweizerischen Taxiunternehmens, am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Mit im Fahrzeug saßen vier syrische Staatsangehörige, die sich jeweils mit einem syrischen Reisepass auswiesen. Weitere, für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderliche Dokumente besaßen sie jedoch nicht.

Pauschale vereinbart

„Ersten Informationen zufolge soll der 57-jährige Taxifahrer die Männergruppe im Alter von 27, 28, 37 und 39 Jahren am Busbahnhof Zürich aufgenommen haben, um sie gegen einen vor Abfahrt festgelegten Pauschalpreis zum Bahnhof nach Konstanz zu bringen. Von dort aus sollen die syrischen Staatsangehörigen eine Weiterreise in Richtung Köln beabsichtigt haben“, so die Bundespolizei in einer Pressemitteilung.

Den vier Syrern wurde die Einreise nach Deutschland verweigert. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise in vier Fällen ein und wies die Männer abschließend in die Schweiz zurück.

Polizei ermittelt

Den Taxifahrer erwartet in Deutschland ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Einschleusens von Ausländern. Sein mitgeführtes Geld in Höhe von insgesamt 790 Schweizer Franken wurde als Sicherheit für das Strafverfahren einbehalten. „Weil er zudem zum Zeitpunkt der Kontrolle zwei Pfeffersprays sowie einen Schlagring mit sich führte, übergaben ihn die Einsatzkräfte im Anschluss an die Kantonspolizei Thurgau“, so die Bundespolizei weiter.

Eine Sprecherin verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass ein Taxifahrer Selbstschutz betreiben dürfe. Sobald dieser aber das Waffengesetz berührt und mitgeführte Gegenstände auch als Waffen bezeichnet werden können, wie es beim Schlagring der Fall ist, muss er sich dafür verantworten, es sei denn, er hat eine Erlaubnis dafür.

Taxifahrer muss keine Papiere kontrollieren

Der Taxifahrer ist nach deutschem Recht nicht verpflichtet, vor Fahrtbeginn die Papiere der Reisenden zu kontrollieren. „Er muss aber in diesem Fall dann deutlich machen können, dass es sich nicht um einen Schleuservorgang handelt“, so die Sprecherin der Bundespolizei. Rechtlich sei eine Kontrolle auch von Leuten, die Mitfahrgelegenheiten ins Ausland nutzen, nicht nötig. Das habe der Europäische Gerichtshof so beschlossen. Sollte es sich bei den Mitreisenden aber um illegal einreisende Personen handeln, können die Fahrer jedoch Probleme bekommen.