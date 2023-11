Ein Fahrradfahrer mit Kinderanhänger hat am Dienstag gegen 18 Uhr einen Unfall verursacht, während er die eine Straße in Gailingen am Hochrhein entlangfuhr.

Der 37-jährige Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Radfahrer wurde ein Alkoholgeruch im Atem festgestellt, woraufhin ein anschließender Alkoholtest einen Wert von knapp 2,4 Promille ergab.

Glücklicherweise erlitt der Radfahrer nur leichte Verletzungen, während die beiden Kinder im Alter von zwei und drei Jahren im Kinderanhänger unverletzt blieben.